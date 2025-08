Charles Leclerc (Ferrari): Spott für Petze Russell

​Ferrari-Ass Charles Leclerc konnte aus der Pole-Position in Ungarn und aus seiner Führung nicht mal einen Podestplatz machen. Und er erhielt eine Strafe. Danach verspottete er seinen Pistenrivalen George Russell.

Ganz bittere Pille für Charles Leclerc: Pole-Position erobert auf dem Hungaroring, dann ganz stark gefahren und geführt, aber auf einmal verpuffte der wunderbare Speed des Ferrari, Leclerc explodierte am Funk und schimpfte wie ein Rohrspatz, und zu allem Übel brummten ihm die Rennkommissare auch noch eine Fünfsekunden-Zeitstrafe auf, weil er gegen George Russell die Ellenbogen etwas gar weit ausgefahren hatte.

Aus der Sicht der Rennpolizei hatte Leclerc seinen Wagen in der Bremszone von Kurve 1 zu sehr herumwandern lassen, natürlich meldete sich sein Gegner George Russell sofort, um zu petzen: «Das ist nicht erlaubt!»

Letztlich spielten die fünf Sekunden gegen Leclerc keine Rolle, denn sein Vorsprung auf Fernando Alonso war gross genug, um Platz 4 zu behalten.

Die fünf Sekunden und der eine Strafpunkt wegen unberechenbaren Fahrens waren Leclerc herzlich schnuppe. Und für die Petze Russell hatte er nur Hohn und Spott übrig.



Leclerc in seiner Interview-Runde nach dem Grand Prix: «Ich weiss, das war grenzwertig. Ich hatte eigentlich den Eindruck, dass ich mein Auto vor dem Bremsmanöver anders positioniert hatte, und wenn ich meinen Rennwagen in dieser Situation zum Scheitelpunkt ausrichte, ist das ja wohl normal. Das mache ich immer so.»



«Aber ich kann mir gut vorstellen, dass sich Russell gleich am Funk gemeldet hat, denn das tut er normalerweise ja immer. Letztlich ist mir das einerlei. Hätten sich die fünf Sekunden mit einem Platzverlust ausgewirkt, wäre ich vielleicht noch enttäuschter, aber das ist nicht passiert.»







Ungarn-GP, Hungaroring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35:21,231 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,698 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +21,916

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +42,560

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +59,040

06. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:06,169 min

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:08,174

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:09,451

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:12,645

10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1

15. Alex Albon (T), Williams, +1

16. Esteban Ocon (F), Haas, +1

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Oliver Bearman (GB), Haas, Unterboden beschädigt







WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 284 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 187

04. Russell 172

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Alonso 26

12. Stroll 26

13. Hadjar 22

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Sainz 16

17. Bortoleto 14

18. Tsunoda 10

19. Bearman 8

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 559 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 236

04. Red Bull Racing 194

05. Williams 70

06. Aston Martin 52

07. Sauber 51

08. Racing Bulls 45

09. Haas 35

10. Alpine 20