Wolff (Mercedes): Fahrer bestätigt, Fehler gefunden

​Mercedes-Teamchef Toto Wolff hat nach dem Ungarn-GP bestätigt, dass es weitergeht mit George Russell und Kimi Antonelli. Zudem erklärt der Wiener, wieso der Silberpfeil umgebaut werden musste.

Erneut hat der englische Mercedes-Fahrer George Russell ein Spitzenergebnis eingefahren: Rang 3 in Ungarn, seine elfte Top-Fünf-Platzierung in dieser Saison, sein 21. Podestplatz in der Königsklasse – stark!

Und Mercedes-Teenager Kimi Antonelli hatte erstmals seit Rang 3 in Montreal ein GP-Erfolgserlebnis: Platz 10 auf dem Hungaroring.

Nach dem Rennen stellte sich Mercedes-Teamchef Toto Wolff den Fragen, und dabei ergaben sich zwei Schwerpunkte.

Erstens: Natürlich macht die Marke mit dem Stern weiter mit den heutigen Piloten. Wolff erlaubt sich mit der Bestätigung von Russell und Antonelli einen kleinen Scherz: «Niemand braucht sich Sorgen zu machen, ich werde nicht selber ins Auto steigen! Nein, ernsthaft – wir machen so weiter wie bisher.»



Nicht so weiter wie bisher ging es mit dem Rennwagen. Mercedes baute in Ungarn zurück auf einen alten technischen Stand der Hinterachse, weil es bei den jüngsten Rennen zu überhitzenden Reifen gekommen war. Prompt kam Russell mit dem Wagen auf dem Hungaroring besser zurecht als auf den Pisten zuvor (der Sieg in Kanada mal ausgeschlossen).



Toto Wolff begründet die Änderung so: «Es stimmt, wir haben das Auto auf den Vor-Imola-Stand zurückgebaut. Wir hatten versucht, ein Problem zu lösen, und das hat etwas Anderes wesentlich schlimmer gemacht. Das haben wir nun behoben.»



Auf dem Papier hätte die geänderte Hinterachse bewirken sollen, dass der Wagen gleichmässiger liegt und zu weniger Nickbewegungen beim Anbremsen der Kurven neigt, damit lässt sich der Wagen tiefer gelegt fahren und das hilft der Aerodynamik; eine konstantere Saugnapfwirkung des Flügelautos erlaubt schnellere Rundenzeiten. Doch die Kehrseite davon waren ein nervöses Auto auf der Bremse und zu hohe Temperaturen der Hinterreifen.







Ungarn-GP, Hungaroring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35:21,231 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,698 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +21,916

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +42,560

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +59,040

06. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:06,169 min

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:08,174

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:09,451

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:12,645

10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1

15. Alex Albon (T), Williams, +1

16. Esteban Ocon (F), Haas, +1

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Oliver Bearman (GB), Haas, Unterboden beschädigt







WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 284 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 187

04. Russell 172

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Alonso 26

12. Stroll 26

13. Hadjar 22

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Sainz 16

17. Bortoleto 14

18. Tsunoda 10

19. Bearman 8

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 559 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 236

04. Red Bull Racing 194

05. Williams 70

06. Aston Martin 52

07. Sauber 51

08. Racing Bulls 45

09. Haas 35

10. Alpine 20