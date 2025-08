Lewis Hamilton (Ferrari): War’s das mit 40 Jahren?

​Der siebenfache Formel-1-Champion Lewis Hamilton hat bei Ferrari Schwierigkeiten. Er ist 40 Jahre alt. Fernando Alonso ist vier Jahre älter. Haben die Probleme von Lewis wirklich etwas mit dem Alter zu tun?

Welche Rolle spielt das Alter bei einem modernen Formel-1-Fahrer? Aston Martin-Star Fernando Alonso fährt mit 44 noch Grands Prix und wurde in Ungarn Fünfter. Nigel Mansell holte in Australien 1994 die Pole, da war der Engländer 41. Und Lewis Hamilton hat mit seiner Sprint-Pole und dem anschliessenden Sieg im kurzen Rennen von China gezeigt – das geht auch mit 40.

Aber natürlich ist das Alter des Ferrari-Superstars vor dem Hintergrund seiner Schwierigkeiten 2025 ein heisses Thema. Sportwagen-Weltmeister Anthony Davidson, jahrelang im Rennsimulator von Mercedes an der Arbeit und Teil des Experten-Teams der britischen Sky, hat sich Gedanken gemacht.

Davidson, zwei Jahre älter als Alonso, gibt zu bedenken: «Ich erkenne da eine weitere Hürde, die Lewis Hamilton überwinden muss, und ich habe kein Problem damit, das anzusprechen, was einige gerne aussen vor lassen würden – ja, das Alter spielt ebenfalls eine Rolle. Ich habe das als Fahrer selber erlebt.»



«Ich glaube, dass diese Zeit des In-sich-Gehens für ihn als alternden Sportler seine Leistung beeinträchtigt. Was immer Andere sagen, sogar er selbst, oder Leute, die sehr eng mit Lewis verbunden sind, Fans werden das ohnehin nicht verstehen, aber ich habe es als Sportler gespürt – es kommt einfach der Punkt, an dem ein Athlet beginnt, sich selber Fragen zu stellen. Das ist nur natürlich.»



«Wir haben Freunde und ehemalige Kollegen, die bei Ferrari arbeiten, und sie bestätigen die vorwiegende Meinung im Fahrerlager, dass wir hier von einem regelrechten Dampfkochtopf reden. Die Erwartungen an die italienische Nationalmannschaft sind ernorm und die Anforderungen entsprechend hoch.»



«Lewis wusste natürlich, worauf er sich einliess, aber das macht es auch nicht einfacher. Als Fahrer weiss man genau, welche Herausforderungen ein Teamwechsel mit sich bringt. Selbst ein Wechsel von einem Auto zum anderen, wie wir es nächstes Jahr mit den Regeländerungen erleben werden und wie wir es von 2021 auf 2022 gesehen haben, kann vieles ändern.»



«Die Autos haben sich seit den Zeiten, als er noch mit einem Saugmotor-V8 und profilierten Reifen fuhr, stark verändert, und er musste sich im Laufe der Zeit neu erfinden.»



«Für mich ist Lewis seit der Einführung der 2022er-Regeln nicht mehr derselbe Fahrer, und er musste härter als je zuvor daran arbeiten, seinen Stil zu überarbeiten, was er in der Formel 1 schon oft getan hat.»



Die grosse Frage wird sein: Schafft er das noch einmal?







Ungarn-GP, Hungaroring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35:21,231 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,698 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +21,916

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +42,560

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +59,040

06. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:06,169 min

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:08,174

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:09,451

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:12,645

10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1

15. Alex Albon (T), Williams, +1

16. Esteban Ocon (F), Haas, +1

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Oliver Bearman (GB), Haas, Unterboden beschädigt







WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 284 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 187

04. Russell 172

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Alonso 26

12. Stroll 26

13. Hadjar 22

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Sainz 16

17. Bortoleto 14

18. Tsunoda 10

19. Bearman 8

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 559 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 236

04. Red Bull Racing 194

05. Williams 70

06. Aston Martin 52

07. Sauber 51

08. Racing Bulls 45

09. Haas 35

10. Alpine 20