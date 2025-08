Ralf Schumacher: Da müssen Piastri & Norris aufpassen

​Der sechsfache GP-Sieger Ralf Schumacher analysiert im Sky-Podcast Backstage Boxengasse den WM-Kampf zwischen den beiden McLaren-Piloten Oscar Piastri und Lando Norris.

Der Traditionsrennstall McLaren hat den vierten Doppelsieg in Folge eingefahren, den siebten in der Saison 2025, und es passt zur Überlegenheit der Papaya-Renner, dass Lando Norris für McLaren den 200. GP-Sieg in der Formel-1-Geschichte sichergestellt hat.

Ralf Schumacher (50) war vor Ort am Hungaroring, um sich die Action anzusehen, der WM-Vierte von 2001 und 2002 schätzt das WM-Duell zwischen dem 24-jährigen Australier Piastri und seinen englischen Verfolger Norris (25) so ein: «McLaren ist überlegen, aber wir haben es schon einige Male erlebt, dass die sich zwischendurch auch mal selber im Weg stehen können.»

«Ich kann mir durchaus vorstellen, dass sich Piastri und Norris in diesem Jahr nochmal in die Karre fahren, speziell aufpassen muss Piastri, der schon fast übermotiviert ist, sehr ehrgeizig, das haben wir am Ungarn-Wochenende nochmals gesehen.»

«Norris und Piastri müssen natürlich jedes Mal ans Limit gehen, um den Teamkollegen und WM-Rivalen zu schlagen; und um auch ihre Position im Rennstall zu behaupten im Hinblick auf die Weiterentwicklung, was extrem wichtig ist.»



«Je mehr Druck da ist, desto eher kommt es zu kleinen Fehlern. In Kanada hat sich Norris komplett verschätzt, keine Ahnung, was sich Lando da gedacht hatte, aber in Österreich und auch in Ungarn haben wir nun zwei Verbremser von Piastri gesehen, da kannst du leicht mal in den Gegner rutschen.»



«Ich verstehe diese Dringlichkeit bei Piastri, denn er weiss – er kann 2025 um den Titel fahren, aber fürs kommende Jahr kann keiner sagen, wie die Konkurrenzfähigkeit im Feld aussieht. Was du hast, kann dir keiner mehr nehmen, und mit 24 Jahren die Chance auf den Formel-1-WM-Titel zu haben, das ist schon unglaublich.»





Ungarn-GP, Hungaroring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35:21,231 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,698 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +21,916

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +42,560

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +59,040

06. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:06,169 min

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:08,174

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:09,451

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:12,645

10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1

15. Alex Albon (T), Williams, +1

16. Esteban Ocon (F), Haas, +1

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Oliver Bearman (GB), Haas, Unterboden beschädigt







WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 284 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 187

04. Russell 172

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Alonso 26

12. Stroll 26

13. Hadjar 22

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Sainz 16

17. Bortoleto 14

18. Tsunoda 10

19. Bearman 8

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 559 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 236

04. Red Bull Racing 194

05. Williams 70

06. Aston Martin 52

07. Sauber 51

08. Racing Bulls 45

09. Haas 35

10. Alpine 20