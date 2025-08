Yuki Tsunoda: Aufwärtstrend, aber wieder keine Punkte

​Yuki Tsunoda (25) ist in Ungarn zum siebten Mal in Folge leer ausgegangen, keine Durststrecke eines Red Bull Racing-Piloten hat länger gedauert. Aber der Japaner erkennt Anzeichen der Besserung.

Seit fast drei Monaten hat Yuki Tsunoda für Red Bull Racing nicht mehr gepunktet (damals wurde er in Imola Zehnter), auf dem Hungaroring gab es die siebte Nullrunde in Serie.

Siebten Zielankünfte in Folge, aber ohne WM-Punkte, das hat es zuvor bei keinem Red Bull Racing-Piloten gegeben.

Tsunoda ging nach dem Einbau einer neuen Antriebseinheit aus der Boxengasse ins Rennen und wurde lediglich 17. Erst danach wurde klar: Der Japaner hatte auch wegen der Technik keine Chance.

Der 25-jährige Tsunoda sagt: «Am Frontflügel ist der Gurney-Flap abgefallen, das kostete viel Grip und Tempo. Damit war unsere gute Strategie leider im Eimer.»



Über den Trick mit der heute «Gurney flap» genannten Lippe stolperte der US-amerikanische Allrounder Dan Gurney in den 60er Jahren eher zufällig: Er erkannte, dass eine schmale Abrisskante an einem Flügel den Abtrieb markant verbessert, den Luftwiderstand aber mässig beeinträchtigt.



Zurück zu Tsunoda: Der Asiate beteuert, dass er Fortschritte macht, selbst wenn das bei den Ergebnissen kaum zu erkennen ist. «Seit ich in Belgien mit dem verbesserten Unterboden fahren kann, fühle ich mich im Wagen wohler. In Budapest war ich meist in der Nähe von Max. Ich bin nicht sicher, ob das andere Fahrer schaffen würden.»





Ungarn-GP, Hungaroring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35:21,231 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,698 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +21,916

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +42,560

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +59,040

06. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:06,169 min

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:08,174

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:09,451

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:12,645

10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1

15. Alex Albon (T), Williams, +1

16. Esteban Ocon (F), Haas, +1

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Oliver Bearman (GB), Haas, Unterboden beschädigt







WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 284 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 187

04. Russell 172

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Alonso 26

12. Stroll 26

13. Hadjar 22

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Sainz 16

17. Bortoleto 14

18. Tsunoda 10

19. Bearman 8

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 559 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 236

04. Red Bull Racing 194

05. Williams 70

06. Aston Martin 52

07. Sauber 51

08. Racing Bulls 45

09. Haas 35

10. Alpine 20