Schock-Aussage von Vowles: Hamilton besser als Schumi
James Vowles
James Vowles hat sowohl mit Michael Schumacher als auch mit Lewis Hamilton gearbeitet. Und für den heutigen Williams-Teamchef steht fest: Im Auto ist Lewis Hamilton der bessere der Beiden. Im «High Performance Podcast» spricht er über die Qualitäten des Briten und des Deutschen.
Und Vowles sagt über Letzteren: «Michael wusste ganz genau, wie er jede Millisekunde aus sich selbst und aus jedem anderen Teammitglied kitzeln konnte. Hinter den Kulissen war er ganz anders als im Scheinwerferlicht und vor den Kameras. Er hatte ein echtes Interesse daran, war du bist, wer deine Familie ist, was dich antreibt – er kannte jedes einzelnes Teammitglied. Und das hat er nicht gemacht, weil er einen Vorteil daraus ziehen wollte, sondern es hat ihn wirklich interessiert. So ist Michael.»
Gleichzeitig betont der Brite: «Im Auto war Michael nicht der beste Fahrer, das war Lewis.» Über seinem Landsmann schwärmt er: «Er hat jede Einstellung am Lenkrad verändert, die in Griffweite war, wie ein Octopus.»
Hamilton habe das Talent, immer ans Limit zu gehen, erzählt Vowles. «Bei einer Simulation in Brasilien habe ich mal gesagt, er soll bergauf den sechsten Gang halten. Nico (Rosberg, Anm.) hielt sich daran. Lewis sagte nach zwei Runden, dass es sich nicht richtig anfühle. Und er fand eine Zehntel mehr.»
«Er optimiert alles, und nutzt die Daten dabei als Ausgangspunkt. Doch er hat darüber hinaus auch ein Gefühl fürs Limit, an das keiner herankommt. Und er hat kein Problem damit, das Limit zu suchen.» Zuerst sei er deshalb auch oft schon in der ersten Kurve übers Ziel hinausgeschossen. Doch mittlerweile habe er dies im Griff. «Er war dieser Perfektionist, und auf der Bremse war er wirklich stark, er konnte beim Bremsen alles maximieren.»
