Schock-Aussage von Vowles: Hamilton besser als Schumi

Sieben Formel-1-WM-Titel haben nur zwei GP-Stars erobert: Michael Schumacher und Lewis Hamilton. Williams-Teamchef James Vowles vergleicht die beiden Ausnahmekönner und macht dabei eine gewagte Aussage.

James Vowles hat sowohl mit Michael Schumacher als auch mit Lewis Hamilton gearbeitet. Und für den heutigen Williams-Teamchef steht fest: Im Auto ist Lewis Hamilton der bessere der Beiden. Im «High Performance Podcast» spricht er über die Qualitäten des Briten und des Deutschen.

Und Vowles sagt über Letzteren: «Michael wusste ganz genau, wie er jede Millisekunde aus sich selbst und aus jedem anderen Teammitglied kitzeln konnte. Hinter den Kulissen war er ganz anders als im Scheinwerferlicht und vor den Kameras. Er hatte ein echtes Interesse daran, war du bist, wer deine Familie ist, was dich antreibt – er kannte jedes einzelnes Teammitglied. Und das hat er nicht gemacht, weil er einen Vorteil daraus ziehen wollte, sondern es hat ihn wirklich interessiert. So ist Michael.»

Gleichzeitig betont der Brite: «Im Auto war Michael nicht der beste Fahrer, das war Lewis.» Über seinem Landsmann schwärmt er: «Er hat jede Einstellung am Lenkrad verändert, die in Griffweite war, wie ein Octopus.»

Hamilton habe das Talent, immer ans Limit zu gehen, erzählt Vowles. «Bei einer Simulation in Brasilien habe ich mal gesagt, er soll bergauf den sechsten Gang halten. Nico (Rosberg, Anm.) hielt sich daran. Lewis sagte nach zwei Runden, dass es sich nicht richtig anfühle. Und er fand eine Zehntel mehr.»

«Er optimiert alles, und nutzt die Daten dabei als Ausgangspunkt. Doch er hat darüber hinaus auch ein Gefühl fürs Limit, an das keiner herankommt. Und er hat kein Problem damit, das Limit zu suchen.» Zuerst sei er deshalb auch oft schon in der ersten Kurve übers Ziel hinausgeschossen. Doch mittlerweile habe er dies im Griff. «Er war dieser Perfektionist, und auf der Bremse war er wirklich stark, er konnte beim Bremsen alles maximieren.»

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35:21,231 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,698 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +21,916

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +42,560

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +59,040

06. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:06,169 min

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:08,174

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:09,451

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:12,645

10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1

15. Alex Albon (T), Williams, +1

16. Esteban Ocon (F), Haas, +1

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Oliver Bearman (GB), Haas, Unterboden beschädigt





WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 284 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 187

04. Russell 172

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Alonso 26

12. Stroll 26

13. Hadjar 22

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Sainz 16

17. Bortoleto 14

18. Tsunoda 10

19. Bearman 8

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 559 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 236

04. Red Bull Racing 194

05. Williams 70

06. Aston Martin 52

07. Sauber 51

08. Racing Bulls 45

09. Haas 35

10. Alpine 20