Ferrari-Boss Fred Vasseur: «Haben ein klares Ziel»
Ferrari-Teamchef Fred Vasseur
Die Saison-Zwischenbilanz von Fred Vasseur fällt verhalten aus. Das Ferrari-Team verabschiedete sich als WM-Zweiter in die Sommerpause, doch das reicht nicht, um die hohen internen und externen Ansprüche an die Roten zu befriedigen. Im «F1TV»-Gespräch fasst er zusammen: «Wir stehen vor Mercedes und Red Bull Racing, aber die Lücke zu Spitzenreiter McLaren ist schon sehr gross.»
Der Franzose verweist auf die Vergangenheit des eigenen Teams und die Erfolge der Konkurrenz, die sich auch nicht über Nacht eingestellt hatten. Mit Blick auf Ex-Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner und den erfolgreichen Ferrari-Teamchef Jean Todt erklärt er: «Ich bin überzeugt, dass es Zeit braucht, und das trifft nicht nur auf Ferrari zu. Jede gute Story in der Formel 1 – etwa als Christian bei Red Bull Racing an Bord ging oder Jean zu Ferrari kam – hat Zeit gebraucht.»
«Es dauerte bei jeder Erfolgsstory eine Weile, bevor der erste Sieg kam. Man braucht auch mit Blick auf die Ressourcen-Verteilung im Fahrerlager Zeit, um ein Team aufzubauen und die Leute zu holen, die man bei sich haben will. Und dann braucht es auch Zeit, bis die Zusammenarbeit richtig läuft», weiss der Ingenieur, der im Dezember 2022 nach Maranello geholt wurde.
Das ganze Team ziehe am gleichen Strang und arbeite mit der gleichen Absicht, die Roten wieder zum Weltmeister-Titel zu führen, beteuerte der 57-Jährige. «Wir haben ein klares Ziel, das wir verfolgen. Und alle im Unternehmen konzentrieren sich auf das Projekt und darauf, dieses zu erreichen. Und das Beste ist, dass man spüren kann, dass jeder daran glaubt, dass uns das auch gelingen wird.»
Ungarn-GP, Hungaroring
01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35:21,231 h
02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,698 sec
03. George Russell (GB), Mercedes, +21,916
04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +42,560
05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +59,040
06. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:06,169 min
07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:08,174
08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:09,451
09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:12,645
10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1 Runde
11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1
12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1
13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1
14. Carlos Sainz (E), Williams, +1
15. Alex Albon (T), Williams, +1
16. Esteban Ocon (F), Haas, +1
17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1
18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1
19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1
Out
Oliver Bearman (GB), Haas, Unterboden beschädigt
WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Piastri 284 Punkte
02. Norris 275
03. Verstappen 187
04. Russell 172
05. Leclerc 151
06. Hamilton 109
07. Antonelli 64
08. Albon 54
09. Hülkenberg 37
10. Ocon 27
11. Alonso 26
12. Stroll 26
13. Hadjar 22
14. Gasly 20
15. Lawson 20
16. Sainz 16
17. Bortoleto 14
18. Tsunoda 10
19. Bearman 8
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 559 Punkte
02. Ferrari 260
03. Mercedes 236
04. Red Bull Racing 194
05. Williams 70
06. Aston Martin 52
07. Sauber 51
08. Racing Bulls 45
09. Haas 35
10. Alpine 20