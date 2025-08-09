Ferrari-Boss Fred Vasseur: «Haben ein klares Ziel»

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur ist sich sicher, dass seine Vertragsverlängerung ein wichtiger Faktor für den Erfolg der Scuderia ist. Er verweist auf die Vergangenheit und betont, dass jede Erfolgsstory Zeit braucht.

Die Saison-Zwischenbilanz von Fred Vasseur fällt verhalten aus. Das Ferrari-Team verabschiedete sich als WM-Zweiter in die Sommerpause, doch das reicht nicht, um die hohen internen und externen Ansprüche an die Roten zu befriedigen. Im «F1TV»-Gespräch fasst er zusammen: «Wir stehen vor Mercedes und Red Bull Racing, aber die Lücke zu Spitzenreiter McLaren ist schon sehr gross.»

Der Franzose verweist auf die Vergangenheit des eigenen Teams und die Erfolge der Konkurrenz, die sich auch nicht über Nacht eingestellt hatten. Mit Blick auf Ex-Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner und den erfolgreichen Ferrari-Teamchef Jean Todt erklärt er: «Ich bin überzeugt, dass es Zeit braucht, und das trifft nicht nur auf Ferrari zu. Jede gute Story in der Formel 1 – etwa als Christian bei Red Bull Racing an Bord ging oder Jean zu Ferrari kam – hat Zeit gebraucht.»

«Es dauerte bei jeder Erfolgsstory eine Weile, bevor der erste Sieg kam. Man braucht auch mit Blick auf die Ressourcen-Verteilung im Fahrerlager Zeit, um ein Team aufzubauen und die Leute zu holen, die man bei sich haben will. Und dann braucht es auch Zeit, bis die Zusammenarbeit richtig läuft», weiss der Ingenieur, der im Dezember 2022 nach Maranello geholt wurde.

Das ganze Team ziehe am gleichen Strang und arbeite mit der gleichen Absicht, die Roten wieder zum Weltmeister-Titel zu führen, beteuerte der 57-Jährige. «Wir haben ein klares Ziel, das wir verfolgen. Und alle im Unternehmen konzentrieren sich auf das Projekt und darauf, dieses zu erreichen. Und das Beste ist, dass man spüren kann, dass jeder daran glaubt, dass uns das auch gelingen wird.»

