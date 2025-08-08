Piastri gegen Norris (McLaren): Der brüchige Friede

​McLaren-CEO Zak Brown ist tief davon überzeugt: Es wird kein Zerwürfnis geben zwischen Oscar Piastri und Lando Norris, die 2025 Weltmeister werden wollen. Wenn er sich da mal nur nicht irrt.

Der 24-jährige Australier Oscar Piastri und der 25-jährige Engländer Lando Norris liefern sich ein Kopf an Kopf-Rennen, in dieser facettenreichen Formel-1-WM 2025.

Beide wittern, dass sie in dieser Saison erstmals Weltmeister werden können. Niemand weiss, wie sich die Königsklasse entwickelt, wenn wir ab 2026 eine neue Rennwagen-Generation mit veränderten Motoren erhalten. Daher gilt für Piastri und Norris, diese Gelegenheit beim Schopf zu packen, denn vielleicht kommt sie so schnell nicht wieder.

Der Friede ist brüchig: Denn wenn es hart auf hart geht, kann es nur einen Gewinner geben.

McLaren-Fahrer nach 14 GP-Wochenenden

Pole-Positions

Oscar Piastri: 4

Lando Norris: 4



Beste Rennrunden

Oscar Piastri: 4

Lando Norris: 5



Führungsrunden

Oscar Piastri: 320

Lando Norris: 230



Punktefahrten

Oscar Piastri: 14

Lando Norris: 13



Podestplätze

Oscar Piastri: 12

Lando Norris: 11



Siege

Oscar Piastri: 6

Lando Norris: 5



WM-Punkte

Oscar Piastri: 284

Lando Norris: 275



Der Druck wird nach der Sommerpause grösser und grösser, und die Frage ist: Wie lange wird das gute Einvernehmen zwischen den beiden Piloten halten?



McLaren-CEO Zak Brown ist überzeugt, dass Piastri und Norris ihr gesundes Verhältnis bewahren können, ungeachtet dessen, wer Ende 2025 die Nase vorn haben wir. Er sagt meinem Kollegen Andrew Benson von der BBC: «Ich glaube nicht, dass sie sich wirklich streiten werden, weil wir alle und sie miteinander so gut kommunizieren, uns vertrauen und uns respektieren. Wir haben grosses Glück, diese beiden Persönlichkeiten zu haben.»



«Ich habe beide einzeln gefragt, wann immer sich die Gelegenheit bot: ‚Hat dein Teamkollege jemals etwas getan, das dich geärgert hat?‘ – Die Antwort: ‚Niemals.‘ Und das haben beide auch gesagt.»



«Klar herrscht Konkurrenzkampf. Doch wir spüren keine Spannung. Auch ich bin sicher, dass der Druck mit fortschreitender Meisterschaft zunehmen wird, aber wie in Montreal bin ich froh, dass wir es hinter uns gebracht haben, denn es war ein Nicht-Ereignis. Lando hat es in den Griff bekommen, Oscar hat es verstanden. Die Kollision war ein Fehler.»



Da hatte sich Verfolger Norris verschätzt, war Piastri ins Heck gerumpelt und musste aufgeben. Oscar wurde noch Vierter.



Brown weiter: «Ich rechne zwar mit einer erneuten Kollision, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass dies nicht absichtlich geschehen wird. Sie würden sich nie gegenseitig von der Strecke drängen, und dann käme es zu bösem Blut.»



«Wenn eine brenzlige Situation entsteht, kümmern wir uns darum. Wir arbeiten offen und transparent und gehen sofort auf ein mögliches Problem ein.»



«Wenn man Duelle zwischen anderen Teamkollegen beobachtet, so hat man oft mitbekommen, wie sich etwas zusammenbraut, und man fragt sich unweigerlich: ‚Haben sie das ausgenutzt oder liessen sie das einfach so auf sich zukommen?‘ Wir hingegen lassen sofort die Luft raus, wenn wir das Gefühl haben, dass sich etwas anbahnt, aber wir haben davon bislang nichts bemerkt.»



«Oscar und Lando werden noch lange Zeit im selben Team gegeneinander fahren, deshalb ist es wichtig, dass die Beziehung weiter wächst.»



Brown weiss aber auch: «Beide riechen die Meisterschaft, und nur einer kann sie gewinnen. Ich bin mir also sicher, dass es für denjenigen, der die Meisterschaft nicht gewinnt, schwer wird.»



Brown will das rechtzeitig thematisieren: «Wir werden uns einfach mit ihnen zusammensetzen und sagen: ‚Okay, einer von euch wird gewinnen und erlebt den besten Tag seines Lebens, einer wird verlieren, und er wird am Boden zerstört sein. Wie sollen wir damit umgehen, wie sollen wir uns verhalten?‘ Wir werden bei dieser Herangehensweise sehr rücksichtsvoll sein.»







Ungarn-GP, Hungaroring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35:21,231 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,698 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +21,916

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +42,560

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +59,040

06. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:06,169 min

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:08,174

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:09,451

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:12,645

10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1

15. Alex Albon (T), Williams, +1

16. Esteban Ocon (F), Haas, +1

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Oliver Bearman (GB), Haas, Unterboden beschädigt







WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 284 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 187

04. Russell 172

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Alonso 26

12. Stroll 26

13. Hadjar 22

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Sainz 16

17. Bortoleto 14

18. Tsunoda 10

19. Bearman 8

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 559 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 236

04. Red Bull Racing 194

05. Williams 70

06. Aston Martin 52

07. Sauber 51

08. Racing Bulls 45

09. Haas 35

10. Alpine 20



