McLaren-Teamchef Stella warnt: «Haben auch Schwächen»

McLaren hat 11 der 14 Grands Prix, die in dieser Saison bisher ausgetragen wurden, für sich entschieden. Teamchef Andrea Stella betont dennoch, dass der GP-Renner aus Woking auch Schwächen hat.

Das McLaren-Duo Oscar Piastri und Lando Norris darf die Formel-1Sommerpause in vollen Zügen geniessen, denn die Zwischenbilanz der Papaya-Truppe könnte kaum besser ausfallen: In der Team-Wertung führt die Mannschaft aus Woking mit grossem Vorsprung, mit 559 Punkten hat das Team mehr als doppelt so viele WM-Zähler auf dem Konto als der erste Verfolger Ferrari.

Auch in der Fahrer-Wertung zeichnet sich ein klares Bild ab. Piastri und Norris belegen die ersten beiden Plätze in der WM-Tabelle, wobei nur neun Zähler die Stallgefährten trennen. Titelverteidiger Max Verstappen aus dem Red Bull Racing Team, der als erster Verfolger des Duos auf Platz 3 liegt, hat bereits 97 Punkte weniger gesammelt als der Spitzenreiter aus Australien.

Kein Wunder, dass auch Teamchef Andrea Stella selbstbewusst festhält: Seine Mannschaft hat derzeit den stärksten GP-Renner im Feld. «Man kann es in den GPS-Daten sehen, wenn man unseren Speed mit jenem der Konkurrenten vergleicht, sieht man, dass wir in der Kurvenmitte der mittelschnellen Kehren die Schnellsten sind.»

Gleichzeitig mahnt der Ingenieur aus Italien aber auch: «Wir haben immer noch Schwächen. Schaut man sich etwa die richtig schnellen Ecken, wie etwa Copse in Silverstone oder Pouhon in Spa-Francorchamps an, dann sieht man, dass wir nicht das schnellste Auto haben. Das Gleiche gilt für die sehr langsamen Passagen, auch da sind wir nicht die Schnellsten.»

«Allerdings sind die meisten Kurven mittelschnelle Kehren, und da haben wir ganz klar das schnellste Auto, wie die Daten beweisen», fügt der 54-jährige Teamchef eilends an.

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35:21,231 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,698 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +21,916

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +42,560

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +59,040

06. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:06,169 min

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:08,174

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:09,451

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:12,645

10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1

15. Alex Albon (T), Williams, +1

16. Esteban Ocon (F), Haas, +1

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Oliver Bearman (GB), Haas, Unterboden beschädigt





WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 284 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 187

04. Russell 172

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Alonso 26

12. Stroll 26

13. Hadjar 22

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Sainz 16

17. Bortoleto 14

18. Tsunoda 10

19. Bearman 8

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 559 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 236

04. Red Bull Racing 194

05. Williams 70

06. Aston Martin 52

07. Sauber 51

08. Racing Bulls 45

09. Haas 35

10. Alpine 20