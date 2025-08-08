Günther Steiner baff: «Wie kann Hamilton das sagen?»

​Es ist DAS heisse Thema zu Beginn der Sommerpause der Formel 1: Was geht in Ferrari-Superstar Lewis Hamilton vor? Was soll seine Selbstgeisselung von Ungarn? Eine Einschätzung von Ex-Haas-Teamchef Günther Steiner.

Die Fans von Lewis Hamilton und Ferrari sind derzeit etwas ratlos. Viele verstehen nicht, wieso sich der englische Superstar am Ungarn-Wochenende so schonungslos an den Pranger gestellt hat.

Gewiss, die Leistung des siebenfachen Weltmeisters war blass: Im zweiten Quali-Segment ausgefallen (wenn auch ganz knapp), nur zwölfter Startplatz auf dem Hungaroring (Charles Leclerc im anderen Ferrari auf Pole), danach ein zahnloses Rennen mit P12 am Schluss.

Mehr noch als diese unterdurchschnittliche Leistung geben die Worte des 105-fachen GP-Siegers zu denken. Hamilton knurrte in die Mikrofone: «Team gut, Auto gut, vielleicht sollten wir den Fahrer auswechseln!»

«Wenn der Fahrer eines Teams auf der Pole steht und der andere auf Rang 12, dann liegt es am Fahrer. Ich bin nutzlos.»



Nach dem Grand Prix wurde Hamilton noch einmal auf die Aufforderung zum Auswechseln angesprochen, und der Brite bekräftigte: «Das war mein voller Ernst.»



Der frühere Haas-Teamchef Günther Steiner ist baff. Der 60-jährige Südtiroler aus Meran sagt im Podcast Red Flags: «Wie kann Lewis Hamilton das sagen? Wie kann er sich selber als nutzlos bezeichnen? Sorry, aber das ist einfach die falsche Einstellung.»



«Für mich geht es hier gar nicht vorrangig um seine Leistung. Von der reden wir hier besser mal nicht. Er hat Mühe, aber zwischendurch haben wir alle mal Mühe im Leben. Auch ich, aber dann stelle ich mich doch nicht hin und bezeichne mich als nutzlos.»



«Das klingt nach Aufgeben, das klingt so als ob hier jemand nach Mitleid sucht. Aber das ist nicht die Einstellung eines Weltmeisters.»



«Lewis ist ein siebenfacher Champion, und so soll er auch auftreten. Er sollte sich sagen – ich habe genug Selbstvertrauen zu wissen, dass ich nicht nutzlos bin, ich muss lediglich noch härter arbeiten und meinen Zauber wiederfinden.»



«Ich finde das alles ein wenig merkwürdig. Noch vor kurzem sprach Hamilton davon, wie intensiv er mit den Ingenieuren zusammenarbeite, um ihnen die Marschrichtung vorzugeben, und nun ist er auf einmal nutzlos?»



«Hamilton soll sich gefälligst darauf konzentrieren, was er am besten kann – einen Rennwagen fahren. Denn das macht er verdammt gut. Ich meine, wir reden hier vom erfolgreichsten Formel-1-Piloten. Aber dieses Selbstmitleid? Das ist der falsche Weg und bringt überhaupt nichts.»







Ungarn-GP, Hungaroring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35:21,231 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,698 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +21,916

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +42,560

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +59,040

06. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:06,169 min

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:08,174

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:09,451

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:12,645

10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1

15. Alex Albon (T), Williams, +1

16. Esteban Ocon (F), Haas, +1

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Oliver Bearman (GB), Haas, Unterboden beschädigt







WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 284 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 187

04. Russell 172

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Alonso 26

12. Stroll 26

13. Hadjar 22

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Sainz 16

17. Bortoleto 14

18. Tsunoda 10

19. Bearman 8

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 559 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 236

04. Red Bull Racing 194

05. Williams 70

06. Aston Martin 52

07. Sauber 51

08. Racing Bulls 45

09. Haas 35

10. Alpine 20