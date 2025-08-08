Ferrari-Chef: «Hamilton? Das haben wir unterschätzt»

​Zur Sommerpause der Formel 1 liegt Ferrari-Superstar Lewis Hamilton nur auf dem ernüchternden sechsten Zwischenrang. Teamchef Fred Vasseur gibt zu, dass Fehler gemacht worden sind.

Es knistert im Gebälk von Ferrari: Das Ziel WM-Titel 2025? Schon gelaufen, McLaren ist im Konstrukteurs-Pokal nur noch mathematisch einzuholen. Achter Titel für Lewis Hamilton? In weiter Ferne, denn der erfolgreichste Formel-1-Fahrer liegt im Auto des erfolgreichsten Formel-1-Rennstalls auf dem mageren sechsten Zwischenrang.

Klar stellen nicht nur die Tifosi Fragen wie: Was ist schiefgelaufen? Erstmals gibt Ferrari-Teamchef Fred Vasseur zu, dass vor der Saison Fehler gemacht worden sind.

Der Franzose gegenüber DAZN Spanien: «Wir haben wohl die Herausforderung unterschätzt, vor der Lewis Hamilton zu Beginn der Saison stand. Schliesslich hatte er zwanzig Jahre im Mercedes-Umfeld gearbeitet, und es ist nicht einfach, das alles zu ändern.»



«Sowohl Lewis als auch ich haben unterschätzt, was diese Veränderung bedeutete – von der Arbeitskultur bis hin zu den Menschen.»



Die Euphorie unter den Ferrari-Fans war gross, als Hamilton die Arbeit aufnahm; umso grösser nun die Katerstimmung: Charles Leclerc ist der schnellere Mann, und Lewis Hamilton wirkt entmutigt, besonders zuletzt im Rahmen des Ungarn-GP.



Wie soll das nun weitergehen?



Nochmals Fred Vasseur: «Ich möchte dieses Jahr noch mindestens einen Grand Prix gewinnen. Wir müssen das Beste aus allem herausholen, was wir haben.»



«In einer Saison wie dieser, in der so viele Erwartungen bestehen und man dann eine schlechte Phase durchmacht, gibt man sehr leicht auf. Was mich freut: Charles Leclerc hat das nie getan und immer alles gegeben, das Team unterstützt und hervorragend mit Lewis zusammengearbeitet.»







Ungarn-GP, Hungaroring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35:21,231 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,698 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +21,916

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +42,560

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +59,040

06. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:06,169 min

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:08,174

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:09,451

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:12,645

10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1

15. Alex Albon (T), Williams, +1

16. Esteban Ocon (F), Haas, +1

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Oliver Bearman (GB), Haas, Unterboden beschädigt







WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 284 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 187

04. Russell 172

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Alonso 26

12. Stroll 26

13. Hadjar 22

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Sainz 16

17. Bortoleto 14

18. Tsunoda 10

19. Bearman 8

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 559 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 236

04. Red Bull Racing 194

05. Williams 70

06. Aston Martin 52

07. Sauber 51

08. Racing Bulls 45

09. Haas 35

10. Alpine 20





