Italien-GP Monza: So wird das Wetter im Speed-Tempel

​Bange Frage vor dem Traditions-GP von Italien: Wie wird das Wetter am Monza-Wochenende? Beim kürzesten Rennen des Jahres im Highspeed-Tempel wäre eine nasse Bahn äusserst heikel.

Regen in Monza, das will keiner: Die Monza-Rennstrecke, Highspeed-Tempel der Königsklasse, ist an sich schon gefährlich genug. Aber richtig haarig wird es bei Regen. Wie also sieht die Vorhersage fürs kommende Wochenende aus?

Die italienischen Meteorologen geben zum Glück Entwarnung: Eine Gewitterfront hat sich verzogen, die Fans dürfen sich auf viel Sonne freuen, mit Höchsttemperaturen von fast 30 Grad.

Der 16. WM-Lauf des Jahres wird also auf trockener Bahn stattfinden, der Grosse Preis von Italien auf aufgrund des hohen Tempos der kürzeste jener Rennen, die über die volle Distanz gehen.

2003 brauchte Michael Schumacher für die Siegesfahrt in Monza ganze 74 Minuten und 19 Sekunden.



2023 kreuzte Max Verstappen die Ziellinie nach 73 Minuten und 41 Sekunden, aber da war die Renndistanz wegen abgebrochenen Start-Prozederes zwei Runden weniger (51 statt 53 Runden).



Länger dauert es in Monza jeweils nur aus zwei Gründen: wegen einer Safety-Car-Phase oder wegen misslichen Wetters. Den zweiten Grund dürfen wir dieses Mal in aller Wahrscheinlichkeit ausser Acht lassen.



Wie sich das Renngeschehen entwickelt, darüber informieren Sie sich am besten mit unserem Live-Ticker. Wir haben auch die wichtigsten Sendetermine von Sky, ORF und SRF zusammengefasst.







Niederlande-GP, Zandvoort Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:38:29,849 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,271

03. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +3,233

04. George Russell (GB), Mercedes, +5,654

05. Alex Albon (T), Williams, +6,327

06. Oliver Bearman (GB), Haas, +9,044

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +9,497

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +11,709

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +13,597

10. Esteban Ocon (F), Haas, +14,063

11. Franco Colapinto (RA), Alpine, +14,511

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +17,063

13. Carlos Sainz (E), Williams, +17,376

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +19,725

15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +21,565

16. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +22,029

17. Pierre Gasly (F), Alpine, +23,629

18. Lando Norris (GB), McLaren +8 Runden *

Out

* wegen Motorschadens ausgeschieden, aber aufgrund der zurückgelegten Distanz gewertet

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Antonelli

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Unfall





WM-Stand (nach 15 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 309 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 205

04. Russell 184

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 64

09. Hülkenberg 37

10. Hadjar 37

11. Stroll 32

12. Alonso 30

13. Ocon 28

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Bearman 16

17. Sainz 16

18. Bortoleto 14

19. Tsunoda 12

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 584 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 248

04. Red Bull Racing 214

05. Williams 80

06. Aston Martin 62

07. Racing Bulls 60

08. Sauber 51

09. Haas 44

10. Alpine 20



