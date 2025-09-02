Nico Hülkenberg vor Monza-GP: Zurück in die Punkte

​Erstmals seit Ende Mai in Monaco ist Sauber bei einem Grand Prix leer ausgegangen: Nico Hülkenberg in Zandvoort auf P14, Gabriel Bortoleto auf P15. In Monza wollen beide wieder in die Top-Ten fahren.

Nach vier Punktefahrten in Serie (Spanien, Kanada, Österreich und Grossbritannien) musste Nico Hülkenberg zuletzt auf WM-Punkte verzichten – P12 in Belgien, P13 in Ungarn, P14 in den Niederlanden.

Der 38-jährige Deutsche sagt: «Das lief alles nicht wie geplant, aber das ist nun Vergangenheit – unsere ganze Energie gilt unserer Leistung in Monza. Wir haben vor der Pause eine ermutigende Form gezeigt, und unser Ziel ist es, dieses Niveau bereits an diesem Wochenende wieder zu erreichen.»

«Monza ist immer etwas Besonderes – die Geschichte, die Fans, die Atmosphäre im Fahrerlager. Es ist ausserdem das letzte europäische Rennen, bevor es zurück nach Übersee geht. Daher ist es wichtig, diesen Teil der Saison mit einem starken Ergebnis abzuschliessen. Ich bin zuversichtlich, dass wir wieder alles zusammenbringen, an unsere jüngste Leistung anknüpfen und um Punkte kämpfen können.»



Sauber-Teamchef Jonathan Wheatley: «Zandvoort brachte zwar nicht das erhoffte Ergebnis, schmälert aber nicht unsere Fortschritte in dieser Saison. Wir sind am Analysieren, was in den Niederlanden nicht funktioniert hat, wissen aber, dass der C45 konkurrenzfähig ist, und das Team konzentriert sich darauf, wieder Punkte zu holen.»



«Monza ist eine Strecke, die mir persönlich sehr viel bedeutet, mit ihrer Geschichte und Tradition, aber auch mit der unglaublichen Atmosphäre, die die Fans schaffen. Zum Abschluss der europäischen Saison wollen wir mit einem Erfolg abschliessen. Wir haben in diesem Teil der Meisterschaft grosse Fortschritte gemacht und haben in den verbleibenden neun Rennen der Saison noch viel vor.»



Der Brasilianer Gabriel Bortoleto ergänzt: «Monza bedeutet mir sehr viel – ich habe gute Erinnerungen an meinen Formel-2-Sieg hier im letzten Jahr, und da ich mehrere Jahre in Italien gelebt habe, fühlt es sich irgendwie wie Zuhause an.»



«Diese Strecke hat einfach etwas Besonderes, mit ihrer unglaublichen Motorsportgeschichte, der Energie, die einem den zusätzlichen Schub gibt.»



«Das Wochenende in Zandvoort war herausfordernd, aber die Stimmung im Team bleibt positiv: Der erste Teil der Saison hat gezeigt, was wir erreichen können, und da wollen wir wieder hin. Ich freue mich darauf, wieder ins Auto zu steigen, das Beste aus dem Wochenende zu machen und um ein starkes Ergebnis zu kämpfen.»







Niederlande-GP, Zandvoort Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:38:29,849 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,271

03. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +3,233

04. George Russell (GB), Mercedes, +5,654

05. Alex Albon (T), Williams, +6,327

06. Oliver Bearman (GB), Haas, +9,044

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +9,497

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +11,709

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +13,597

10. Esteban Ocon (F), Haas, +14,063

11. Franco Colapinto (RA), Alpine, +14,511

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +17,063

13. Carlos Sainz (E), Williams, +17,376

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +19,725

15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +21,565

16. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +22,029

17. Pierre Gasly (F), Alpine, +23,629

18. Lando Norris (GB), McLaren +8 Runden *

Out

* wegen Motorschadens ausgeschieden, aber aufgrund der zurückgelegten Distanz gewertet

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Antonelli

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Unfall







WM-Stand (nach 15 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 309 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 205

04. Russell 184

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 64

09. Hülkenberg 37

10. Hadjar 37

11. Stroll 32

12. Alonso 30

13. Ocon 28

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Bearman 16

17. Sainz 16

18. Bortoleto 14

19. Tsunoda 12

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 584 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 248

04. Red Bull Racing 214

05. Williams 80

06. Aston Martin 62

07. Racing Bulls 60

08. Sauber 51

09. Haas 44

10. Alpine 20



