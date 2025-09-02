WM-Leader Piastri (McLaren): Das will er nicht hören

​McLaren-Fahrer Oscar Piastri hat mit seinem Sieg in Zandvoort den Vorsprung in der WM ausgebaut, auf 34 Punkte gemessen an Lando Norris auf Rang 2. Der 24-jährige Australier Piastri wähnt sich nicht in Sicherheit.

War’s das mit dem WM-Titel für Lando Norris. Der Engländer musste seinen McLaren kurz vor Schluss des Niederlande-GP mit rauchendem Motor abstellen, Platz 2 futsch, Rückstand auf Leader Oscar Piastri angewachsen auf 34 Punkte.

Natürlich sprechen Beobachter von einem wichtigen Moment beim spannenden Team-Duell zwischen Piastri und Norris, gerne wird auch das unsägliche Wort Vorentscheidung verwendet.

Piastri will davon nichts hören. Nach GP-Sieg Nummer 9 (gleich viele wie sein Manager Mark Webber) sagt Oscar: «Zum Titel ist es noch ein weiter Weg. Wir haben noch neun Grands Prix und drei Sprints, da liegen also jede Menge Punkte auf dem Tisch.»

«Ich würde nicht behaupten, dass dieser Vorsprung komfortabel ist. Ich muss weiter jedes Mal mein Bestes geben und versuchen, so viele Rennen als möglich zu gewinnen. Der Rest ergibt sich dann von selber.»

«Wie wir in Zandvoort bei Lando gesehen haben, kann sich das Blatt mit einem Ausfall sehr, sehr schnell wenden. So weit vor dem Saisonende ist der Abstand zu Norris keineswegs vorentscheidend.»



Oscar ist sehr zufrieden damit, wie er in den Dünen an der Nordsee aufgetreten ist: «Ich hatte wirklich das Gefühl, die ganze Zeit alles unter Kontrolle zu haben. Re-Starts nach einer Safety Car-Phase sind immer knifflig, aber es gab eigentlich keinen kritischen Moment.»



«Letztlich war das Qualifying an diesem Wochenende der Schlüssel zum Sieg. In den freien Trainings sah es wieder nach einem schwierigen Zandvoort für mich aus, Lando hatte die Oberhand.»



«Aber ich habe mich durchgekämpft, mit meinen Leuten die Abstimmung optimiert und auch versucht, meine Fahrweise deutlich zu verbessern. Denn, seien wir mal ehrlich, es ist ziemlich schwer, sich über den McLaren zu beschweren.»







Niederlande-GP, Zandvoort Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:38:29,849 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,271

03. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +3,233

04. George Russell (GB), Mercedes, +5,654

05. Alex Albon (T), Williams, +6,327

06. Oliver Bearman (GB), Haas, +9,044

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +9,497

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +11,709

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +13,597

10. Esteban Ocon (F), Haas, +14,063

11. Franco Colapinto (RA), Alpine, +14,511

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +17,063

13. Carlos Sainz (E), Williams, +17,376

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +19,725

15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +21,565

16. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +22,029

17. Pierre Gasly (F), Alpine, +23,629

18. Lando Norris (GB), McLaren +8 Runden *

Out

* wegen Motorschadens ausgeschieden, aber aufgrund der zurückgelegten Distanz gewertet

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Antonelli

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Unfall







WM-Stand (nach 15 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 309 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 205

04. Russell 184

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 64

09. Hülkenberg 37

10. Hadjar 37

11. Stroll 32

12. Alonso 30

13. Ocon 28

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Bearman 16

17. Sainz 16

18. Bortoleto 14

19. Tsunoda 12

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 584 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 248

04. Red Bull Racing 214

05. Williams 80

06. Aston Martin 62

07. Racing Bulls 60

08. Sauber 51

09. Haas 44

10. Alpine 20











