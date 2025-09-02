Zeitplan Italien-GP: Kurvennamen Monza enträtselt
Die Formel 1 kehrt in den königlichen Park von Monza zurück, die Fans freuen sich auf ein rauschendes Motorsportfest. 2022 ist diese fabelhafte Rennstrecke 100 Jahre alt geworden, aber selbst nach dieser Zeit wissen viele Racing-Freunde nicht, wie die ganzen Kurvenbezeichnungen im Highspeed-Tempel entstanden sind. Zeit für einen kleinen Nachhilfekurs.
Fangen wir von vorne an: Monza. Die drittgrösste Stadt der Region Lombardei (125.000 Einwohner), nach Mailand und Brescia, heisst angeblich Monza wegen der lombardischen Königin Teodolinda. Einer Legende zufolge soll ihr, beim Ausruhen am Fluss Lambro, im Traum eine Taube erschienen sein, die sagte: «Modo» («hier» in mittelalterlichem Latein). Und die Königin habe im Traum geantwortet: «Etiam» («gewiss»). Aus den zwei Worten sei das Wort «modoetia» entstanden und daraus der Name Monza.
Einer anderen Geschichte zufolge siedelten sich Auswanderer der deutschen Stadt Mainz hier an, daraus entstand «Magonza» und dann «Monza». Wie oft in solchen Fällen sind sich die Experten uneinig.
Kein Zweifel hingegen besteht daran, wie die Kurvennamen entstanden sind, also begleiten Sie uns von Start und Ziel auf eine Runde auf der Traditionsrennstrecke.
Rettilineo Box
Nicht sehr spektakulär: Wörtlich übersetzt heisst das die «Gerade bei den Boxen».
Prima Variante
Die erste Schikane wurde 1972 gebaut, um die Autos einzubremsen für den folgenden Rechtsknick Biassono. 1976 wurde die Schikane enger gestaltet, 2000 erneut anders geformt.
Biassono
Früher hiess sie «Curva Grande», die grosse oder fabelhafte Kurve, angemessen für diesen Vollgas-Rechtsknick. Biassono heisst ein Dorf in der Nähe und das wiederum heisst so wegen einer Festung der Familie Blasoni, die früher hier errichtet wurde (Blasonium Vicus).
Seconda Variante
Die zweite Schikane hiess früher «Curva della Roggia» für einen kleinen Fluss in der Nähe.
Lesmo 1 und 2
Einst führte die Bahn hier durch einen dichten Wald, daher hiess die Kurve zu Beginn «Curva delle Querce» (Kurve der Eichen). Ab 1927 wurde die Kurve Lesmo genannt, auch dies wegen eines nahen Dorfes. Lesmo soll auf die Familie Laetissimus zurückgehen. Andere Sprachforscher glauben an Wurzeln zur Insel Lesbos. Auch hier sind sich die Fachleute nicht einig. Lesmo 2 hiess zu Beginn «Curva dei 100 Metri», für die Distanz zwischen den beiden Kurven. Dann wurde sie zur «Curva del bosco dei Cervi» (Kurve des Hirschwalds).
Serraglio
In diesem Linksknick stand die Jagdhütte des Königs. Der Name geht zurück auf Serail, ein anderes Wort für Palast, das später als Bezeichnung für Tiergehege verwendet wurde.
Variante Ascari
Früher «Curva del Platano» (Platanen-Kurve) oder «Curva del Vialone» (Allee-Kurve). Nach dem tödlichen Unfall von Alberto Ascari in Monza 1955 wurde die Kurve nach dem zweifachen Formel-1-Champion und Le Mans-Sieger benannt.
Parabolica
Eigentlich heisst die Kurve seit September 2021 «Curva Alboreto», nach dem im April 2001 tödlich verunglückten GP-Sieger Michele Alboreto. Ohne respektlos sein zu wollen: Alle sagen noch immer Parabolica, der Name geht natürlich zurück auf die Form dieser 180-Grad-Kurve, die zurück zu Start und Ziel führt. Davor hiess die Kurve «Curva de Porfido», weil dort vor allem Porphyr-Steine verbaut wurden (magmatisches Gestein).
Der Vollständigkeit halber: Noch immer stehen in Monza die gewaltigen Steilwände, genannt «sopraelevate» (überhöht). Aber diese Geschichte erzählen wir in den kommenden Tagen.
Wie die schnellen Herren der verschiedenen Rennkategorien durch die Kurven pfeilen, das ersehen Sie aus dem Zeitplan für den Monza-GP.
Zeitplan Grosser Preis von Italien
Freitag, 5. September
08.20–08.35: Pisteninspektion und Safety Car-Test
09.35–10.20: Training Formel 3
10.30–10.45: Demo historischer F1-Boliden
11.00–11.45: Training Formel 2
11.55–12.25: Paddock Club Track Tour
12.00–13.00: Paddock Club Pit Lane Walk
12.00–13.00: Formel 1 Fahrzeugpräsentation
12.25–13.00: Pirelli Hot Laps
13.05–13.20: Pisteninspektion
13.30–14.30: Erstes Training Formel 1
15.00–15.10: Qualifying Formel 3 – Gruppe A
15.20–15.30: Qualifying Formel 3 – Gruppe B
15.30–16.30: Pressekonferenz Teamchefs
15.55–16.25: Qualifying Formel 2
16.40–16.50: Pisteninspektion
17.00–18.00: Zweites Training Formel 1
18.30–19.15: Training Porsche Supercup
19.25–20.00: Paddock Club Track Tour
19.25–20.00: Paddock Club Pit Lane Walk
20.00–21.00: Truck Tour & Fotogelegenheit Trophäe
20.45–21.30: F1 Experiences Track Tour
Samstag, 6. September
08.25–08.40: Pisteninspektion und Safety Car-Test
09.15–10.00: Sprintrennen Formel 3 (18 Runden oder 40 Minuten +1 Runde)
10.35–11.05: Qualifying Porsche Supercup
11.20–11.35: Jacky Ickx auf der Bahn
11.35–12.00: Pirelli Hot Laps
12.10–12.20: Pisteninspektion
12.30–13.30: Drittes Training Formel 1
14.15–15.05: Sprintrennen Formel 2 (21 Runden oder 45 Minuten + 1 Runde)
15.10–15.40: Paddock Club Track Tour
15.40–15.50: Pisteninspektion
16.00–17.00: Qualifying Formel 1
17.00–18.00: Pressekonferenz Qualifying
17.15–17.35: Demo historischer F1-Boliden
17.20–18.45: Paddock Club Pit Lane Walk
17.20–18.45: Paddock Club Track Tour
18.15–19.15: F1 Experiences Champions Club Grid Walk und Trophy-Foto
Sonntag, 7. September
07.25–07.40: Pisteninspektion und Safety Car-Test
08.15–09.05: Hauptrennen Formel 3 (22 Runden oder 45 Minuten + 1 Runde)
09.45–10.50: Hauptrennen Formel 2 (30 Runden oder 60 Minuten + 1 Runde)
11.00–11.15: Demo historischer Formel-1-Autos
11.45–12.20: Rennen Porsche Supercup (15 Runden oder 30 Minuten + 1 Runde)
12.35–12.50: Jean Alesi auf der Bahn
12.45–13.30: Paddock Club Pit Lane Walk
12.50–13.00: 500. Grand Prix von Pirelli
13.00–13.30: Paddock Club Track Tour
13.00–13.30: Fahrerparade
13.35–13.55: Pirelli Hot Laps
13.55–14.10: Pisteninspektion
14.44–14.46: Nationalhymne
15.00–17.00: Grand Prix von Italien (53 Runden oder 120 Minuten)
Niederlande-GP, Zandvoort Circuit
01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:38:29,849 h
02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,271
03. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +3,233
04. George Russell (GB), Mercedes, +5,654
05. Alex Albon (T), Williams, +6,327
06. Oliver Bearman (GB), Haas, +9,044
07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +9,497
08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +11,709
09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +13,597
10. Esteban Ocon (F), Haas, +14,063
11. Franco Colapinto (RA), Alpine, +14,511
12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +17,063
13. Carlos Sainz (E), Williams, +17,376
14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +19,725
15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +21,565
16. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +22,029
17. Pierre Gasly (F), Alpine, +23,629
18. Lando Norris (GB), McLaren +8 Runden *
Out
* wegen Motorschadens ausgeschieden, aber aufgrund der zurückgelegten Distanz gewertet
Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Antonelli
Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Unfall
WM-Stand (nach 15 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Piastri 309 Punkte
02. Norris 275
03. Verstappen 205
04. Russell 184
05. Leclerc 151
06. Hamilton 109
07. Antonelli 64
08. Albon 64
09. Hülkenberg 37
10. Hadjar 37
11. Stroll 32
12. Alonso 30
13. Ocon 28
14. Gasly 20
15. Lawson 20
16. Bearman 16
17. Sainz 16
18. Bortoleto 14
19. Tsunoda 12
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 584 Punkte
02. Ferrari 260
03. Mercedes 248
04. Red Bull Racing 214
05. Williams 80
06. Aston Martin 62
07. Racing Bulls 60
08. Sauber 51
09. Haas 44
10. Alpine 20