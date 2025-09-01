Charles Leclerc (Ferrari): «Kimi hat alles ruiniert»

​Der achtfache GP-Sieger Charles Leclerc hadert noch immer mit seinem Schicksal: Kollision mit Kimi Antonelli, Ferrari kaputt statt eines möglichen Podestplatzes. Der Monegasse: «Kimi hat alles ruiniert.»

Ferrari-Ass Charles Leclerc ist überzeugt: Sein Ferrari war in Zandvoort schnell genug, um Platz 3 zu erringen. Aber es kam anders – von Kimi Antonelli aus dem Rennen gerissen, Ferrari kaputt, null Punkte.

Der 27-jährige Monegasse ist echt bedient: «Ein klarer Fehler von Kimi. Er hat versucht, aggressiv zu sein, und hat es dabei übertrieben. Er hat meinen Wagen links hinten touchiert, und damit war mein Rennen gelaufen. Ich würde das aber nicht als Anfängerfehler bezeichnen – es war einfach ein Fehler, der im ersten oder im fünften Jahr passieren kann.»

«Kimi hat die Situation falsch eingeschätzt und mein Rennen ruiniert. Das ist jammerschade.»

Hat Ferrari in den Niederlanden strategisch alles richtig gemacht? Charles findet: «Das Team entschied sich, mich früher an die Box zu holen, weil sie dachten, dass Kimi uns wahrscheinlich unterschneiden würde. Das war strategisch richtig. Es war Kimis Fehler, der unsere Bemühungen zunichte gemacht hat, nicht das Vorgehen der Leute am Kommandostand.»



Zuvor hätte schon eine Berührung zwischen Leclerc und Russell mit einem Ausfall enden können. Charles stach entschlossen an die Innenseite des Autos von George, der moniert am Funk, der Ferrari sei neben der Bahn gewesen.



Leclerc dazu: «Zugegeben, das war sehr aggressiv, aber es geht hier um ein direktes Duell in der WM, bei den Konstrukeuren und auch bei den Fahrern. Der Vorwurf, ich sei in jener Szene zu aggressiv vorgegangen, ist mir einerlei. Gewiss, das war am Limit. Doch ich wusste, dass ich nicht viele Chancen haben würde gegen George.»



«Das war alles in allem ein sehr enttäuschendes Wochenende. Wir hatten vom ersten Training bis zum Qualifying Probleme, das Rennen lief zum Glück besser. Aber wir können uns keinen weiteren so schlechten Freitag leisten, denn das hat definitiv Einfluss auf den Rest des Wochenendes.»



Nach der Schmach in den Niederlanden kommt nun das Heimspiel in Monza. Charles: «Ich freue mich extrem darauf, schon am Dienstag haben wir in Mailand eine grosse Sause mit den Fans – das erzeugt viel positive Energie, und die können wir brauchen. Und Monza sollte besser zu unserem Auto passen als die Strecke von Zandvoort.»







Niederlande-GP, Zandvoort Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:38:29,849 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,271

03. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +3,233

04. George Russell (GB), Mercedes, +5,654

05. Alex Albon (T), Williams, +6,327

06. Oliver Bearman (GB), Haas, +9,044

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +9,497

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +11,709

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +13,597

10. Esteban Ocon (F), Haas, +14,063

11. Franco Colapinto (RA), Alpine, +14,511

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +17,063

13. Carlos Sainz (E), Williams, +17,376

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +19,725

15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +21,565

16. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +22,029

17. Pierre Gasly (F), Alpine, +23,629

18. Lando Norris (GB), McLaren +8 Runden *

Out

* wegen Motorschadens ausgeschieden, aber aufgrund der zurückgelegten Distanz gewertet

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Antonelli

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Unfall







WM-Stand (nach 15 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 309 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 205

04. Russell 184

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 64

09. Hülkenberg 37

10. Hadjar 37

11. Stroll 32

12. Alonso 30

13. Ocon 28

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Bearman 16

17. Sainz 16

18. Bortoleto 14

19. Tsunoda 12

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 584 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 248

04. Red Bull Racing 214

05. Williams 80

06. Aston Martin 62

07. Racing Bulls 60

08. Sauber 51

09. Haas 44

10. Alpine 20



