Italien-GP Monza im TV: 10.000 Bäume sind weg

​Das traditionsreiche Autodromo Nazionale von Monza präsentierte sich 2024 mit frischem Asphalt und neuen Randsteinen. Der Baumbestand im königlichen Park wurde spürbar ausgedünnt – die Hintergründe.

Monza arbeitet für die Zukunft: Die rund hundert Jahre alten Unterführungen wurden durch moderne, breite Passagen ersetzt, die Highspeed-Bahn hat einen neuen Asphalt erhalten, die Randsteine wurden ebenfalls erneuert, schmale Kiesbetten machen es unattraktiv, den Wagen weit aus der Kurve tragen zu lassen.

Was selbst viele Formel-1-Fans nicht wissen: Die Monza-Rennstrecke liegt in der viertgrössten Parkanlage von Europa (mit 688 Hektar Land), der Parco di Monza ist dabei der grösste Park von Europa, der von einer Mauer umgeben ist.

Der Park wurde 1808 nach drei Jahren Arbeit fertiggestellt und ist – als Vergleich – zweieinhalb Mal so gross wie der Central Park von New York. Rund 110.000 Bäume stehen hier, 26 Bauernhöfe, drei Mühlen und (nein, kein Scherz) ein Hirschgehege.

Bilder von der Bahn, etwa im Bereich Lesmo oder in der Ascari-Kurve, zeigten 2024, besonders deutlich zu sehen bei Luftaufnahmen: Der Baumbestand im königlichen Park ist erschreckend ausgedünnt. Das fällt besonders auf im Bereich der beiden Lesmo-Kurven. Früher fuhren die Autos hier wie durch einen grünen Tunnel, unter den mächtigen Ästen der alten Bäume, nun ist es hier merkwürdig hell.



Der Grund: Ende Juli 2023 entstanden bei vier Tage langen Unwettern über Norditalien Schäden in Milliardenhöhe, und auch die Parkanlage von Monza wurde dabei stark in Mitleidenschaft gezogen. Insgesamt fielen 10.000 Bäume entweder gleich um oder mussten bei den Aufräumarbeiten gefällt werden.



Einige Bäume konnten den Windböen von 120 km/h Stärke nicht standhalten, andere wurden – wie Dominosteine – von umstürzenden Bäumen umgekippt. Fahrbahn und Randsteine blieben unbeschädigt, nicht aber Leitschienen und Fangzäune. In sechs Wochen harter Arbeit wurde damals der Park wieder Formel-1-fit gemacht.



Es wird Jahrzehnte dauern, bis im Park eine vergleichbare Baumdichte wiederhergestellt ist. An der Aufforstung sind auch die Region Lombardei beteiligt sowie der Staat, über das italienische Ministerium für Kultur – denn der Park gehört zusammen mit der Königlichen Villa zum geschützten Kulturgut von Italien.



Wenn unsere Kollegen vom Fernsehen Bilder aus Monza zeigen, dann achten Sie mal darauf.





Niederlande-GP, Zandvoort Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:38:29,849 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,271

03. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +3,233

04. George Russell (GB), Mercedes, +5,654

05. Alex Albon (T), Williams, +6,327

06. Oliver Bearman (GB), Haas, +9,044

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +9,497

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +11,709

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +13,597

10. Esteban Ocon (F), Haas, +14,063

11. Franco Colapinto (RA), Alpine, +14,511

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +17,063

13. Carlos Sainz (E), Williams, +17,376

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +19,725

15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +21,565

16. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +22,029

17. Pierre Gasly (F), Alpine, +23,629

18. Lando Norris (GB), McLaren +8 Runden *

Out

* wegen Motorschadens ausgeschieden, aber aufgrund der zurückgelegten Distanz gewertet

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Antonelli

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Unfall





WM-Stand (nach 15 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 309 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 205

04. Russell 184

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 64

09. Hülkenberg 37

10. Hadjar 37

11. Stroll 32

12. Alonso 30

13. Ocon 28

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Bearman 16

17. Sainz 16

18. Bortoleto 14

19. Tsunoda 12

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 584 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 248

04. Red Bull Racing 214

05. Williams 80

06. Aston Martin 62

07. Racing Bulls 60

08. Sauber 51

09. Haas 44

10. Alpine 20