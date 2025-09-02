Fernando Alonso (Zandvoort): Wutanfall in Zandvoort

​Aston Martin hat in den Niederlanden ein solides Ergebnis eingefahren: Lance Stroll Siebter, Fernando Alonso Achter. Aber der 44-jährige Alonso ist überzeugt – da wäre viel mehr möglich gewesen.

Zandvoort 2025, das Rennen der verpassten Gelegenheiten; teils aus eigener Schuld (Hamilton-Unfall, Antonelli-Kollision), teils wegen Pechs (Norris-Ausfall).

Zu den Piloten, die der Ansicht sind, dass in den Dünen an der Nordsee mehr möglich gewesen wäre, gehört auch Aston Martin-Haudegen Fernando Alonso.

Der 44-jährige Spanier machte seinem Ärger Luft, weil das Timing der ersten Safety Car-Phase (Hamilton out) für ihn, Alonso, jetzt so gar nicht stimmte, und er höhnte: «Verfluchtes Glück, das wir immer haben, Mist! Ah, das verdammte Rennen ist gelaufen, verflucht glücklich, wirklich!»

Kurz darauf kriegt sein Renningenieur Andrew Vizard sein Fett ab: «Denk über die Strategie nach! Du hast mich in der ersten Rennhälfte vergessen. Vielleicht denkst du ja in der zweiten an mich.»



Schon zuvor war der Vulkan Alonso ausgebrochen. Auf die Frage von Vizard, wie die Fahrzeugbalance sei, fauchte Fernando: «Ich weiss es verflucht noch mal nicht. Du bringst mich jedes Mal in den verdammten Verkehr, ich weiss es nicht.»



Der leitende Ingenieur Mike Krack nach dem Grand Prix: «Fernando war wütend wegen des Rennverlaufs, wütend auf die Welt, wütend mit uns, wütend gegen alles. In solchen Situationen kannst du nicht viel machen.»



Ausser das Gewitter vorbeiziehen lassen, hätte der Luxemburger noch anfügen können.



Nach dem Rennen vertiefte der zweifache Formel-1-Weltmeister Alonso: «Wir haben hier eine Chance verpasst. Unser Wagen hatte im Rennen guten Speed, aber wir hatten Pech mit den Safety-Cars zur falschen Zeit am falschen Ort und konnten unsere beiden harten Reifensätze im Vergleich zur Konkurrenz nicht optimal nutzen.»



«Beim ersten Stopp war ich mir nicht sicher, ob der Boxenstopp und die gewählte Strategie das Beste waren. Beim zweiten Stopp hatte ich einfach Angst, dass wir das ganze Rennen über hinten bleiben und dasselbe machen würden wie die anderen.»



«Ich hatte das Gefühl, dass unser Auto schneller war, also wollte ich etwas Anderes machen als die Gegner und versuchen, sie zu überholen. Gut, wir haben am Ende je ein Auto von Red Bull Racing und Haas überholt, aber der andere Haas-Wagen kam vor uns ins Ziel. Das hätte anders laufen müssen.»



«Gleichzeitig hatten wir auch Glück mit den Ausfällen und der Strafe für Antonelli. Sonst hätten wir keine Punkte geholt, dessen müssen wir uns bewusst sein.»



«Wir waren deutlich schneller als einige der Autos vor uns, wie der Williams von Albon und der Haas von Bearman. Also wäre für uns an diesem Tag P5 drin gewesen.»



Im heissen Tanz hinter den vier Top-Teams McLaren, Ferrari, Mercedes und Red Bull Racing sieht es nun so aus:



05. Williams 80

06. Aston Martin 62

07. Racing Bulls 60

08. Sauber 51

09. Haas 44







Niederlande-GP, Zandvoort Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:38:29,849 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,271

03. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +3,233

04. George Russell (GB), Mercedes, +5,654

05. Alex Albon (T), Williams, +6,327

06. Oliver Bearman (GB), Haas, +9,044

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +9,497

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +11,709

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +13,597

10. Esteban Ocon (F), Haas, +14,063

11. Franco Colapinto (RA), Alpine, +14,511

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +17,063

13. Carlos Sainz (E), Williams, +17,376

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +19,725

15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +21,565

16. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +22,029

17. Pierre Gasly (F), Alpine, +23,629

18. Lando Norris (GB), McLaren +8 Runden *

Out

* wegen Motorschadens ausgeschieden, aber aufgrund der zurückgelegten Distanz gewertet

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Antonelli

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Unfall









WM-Stand (nach 15 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 309 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 205

04. Russell 184

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 64

09. Hülkenberg 37

10. Hadjar 37

11. Stroll 32

12. Alonso 30

13. Ocon 28

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Bearman 16

17. Sainz 16

18. Bortoleto 14

19. Tsunoda 12

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 584 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 248

04. Red Bull Racing 214

05. Williams 80

06. Aston Martin 62

07. Racing Bulls 60

08. Sauber 51

09. Haas 44

10. Alpine 20





