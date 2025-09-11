Hülkenberg & Bortoleto: «Echte Freundschaft»

Die beiden Sauber-Kollegen Nico Hülkenberg und Gabriel Bortoleto kommen richtig gut miteinander aus. Und Teamchef Jonathan Wheatley verrät jetzt sogar: «Es ist eine echte Freundschaft.» Was die beiden zusammenschweißt.

Während bei einigen Teams der Haussegen vielleicht nicht komplett schief hängt, aber auch nicht mehr komplett gerade ist (Stichwort McLaren-Stallorder), kann ein Team sich in trauter Einigkeit zurücklehnen. Bei Sauber, bzw. bald Audi, konnte man einander in Monza gar nicht genug Komplimente machen – Kameradschaft und Unterstützung bei den Piloten Nico Hülkenberg und Gabriel Bortoleto.

Bortoleto sagte über über seinen Kollegen: «Wir haben ein sehr gutes Verhältnis, ich schaue auf zu Nico, er ist meine Referenz und es macht großen Spaß, mit ihm zu arbeiten.» Und Hülkenberg hatte den starken Rookie Bortoleto auf seine typische sympathische, lockerflockige Art gelobt: «Gabi ist eine Maschine. Er produziert Runden wie ein Drucker, dem die Tinte nie ausgeht. Für einen Rookie und angesichts dessen, was er leistet, macht er kaum Fehler. Das ist ziemlich erstaunlich.»

Teamchef Jonathan Wheatley kann bestätigen: Die beiden kommen richtig gut miteinander aus: «Es ist eine echte Freundschaft.» Auf den ersten Blick haben die beiden Sauber-Fahrer wenig gemeinsam. Nico Hülkenberg ist 38 Jahre alt, fuhr (Stand nach Monza) bereits 242 Formel-1-GPs. Gabriel Bortoleto ist erst 20 und damit fast halb so alt wie «Hülki», fährt gerade seine erste Formel-1-Saison. Doch die beiden verstehen sich super!

Wheatley: «Man kann Menschen nicht zwingen, Freunde zu sein. Sie haben ihre Beziehung von Anfang an auf Vertrauen aufgebaut. Und Gabriel ist, wie wir gesehen haben, mehr als offen dafür, von allen um ihn herum zu lernen, seine Leistung zu verbessern und alles aufzunehmen, was er aufnehmen kann. Und ich glaube, Nico hat wirklich Freude daran, ihm zu helfen.»

Bortoleto punktete in Monza – während Hülkenberg im Pech war, mit einem Hydraulikproblem gar nicht erst antreten konnte. Doch auch das kann die Harmonie scheinbar nicht stören.

