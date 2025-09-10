Adidas steigt 2026 beim Audi-F1-Team ein!

Ein neuer Ausstatter-Deal ist fix: Der deutsche Sporthersteller Adidas wird ab kommender Saison das Audi-Formel-1-Team (aktuell noch Sauber) ausstatten. Hintergrund ist eine mehrjährige Partnerschaft der beiden Marken.

Audidas – so könnte man den jüngsten Sponsorendeal in der Formel 1 in einem Wort zusammenfassen. Der deutsche Sportwarenhersteller Adidas und das künftige Audi-Team (aktuell noch Sauber) tun sich ab kommender Saison zusammen, Adidas wird sogenannter «Official Apparel Partner», also Ausstatter des schweizerisch-deutschen Teams (Teamsitz in Hinwil in der Schweiz, Motorenherstellung nahe Ingolstadt in Deutschland).

Dabei soll eine gemeinsame Kollektion für Fahrer, Mechaniker, Ingenieure und andere Teammitglieder entstehen. Merchandise von Adidas und Audi soll noch vor Saisonstart auch für Fans zu kaufen sein. Genaue Details zum Deal wurden nicht bekanntgegeben, nur dass es um eine «mehrjährige Partnerschaft» gehe.

Für Sauber bzw. Audi, das Team des deutschen Fahrers Nico Hülkenberg, ist es das zweite größere Announcement binnen weniger Wochen. Ende Juli hatte das Team verkündet, dass das Fintech-Unternehmen Revolut ab 2026 Titelsponsor wird. Adidas ist nicht neu in der Formel 1: Die Herzogenauracher sind auch Ausrüster von Mercedes.

Teamchef Jonathan Wheatley: «Diese Partnerschaft vereint zwei ikonische Marken – die vier Ringe und die drei Streifen – auf einer globalen Bühne und stellt einen weiteren wichtigen Schritt auf unserem Weg zum Formel-1-Debüt dar. Mit Adidas statten wir unser Team mit technischer Sportausrüstung auf höchstem Niveau aus, die dort Leistung bringt, wo es am meisten zählt. Über den Rennsport hinaus teilen wir den Anspruch, mit Innovation, Stil und dem unermüdlichen Streben nach Exzellenz auch abseits der Rennstrecke eine Relevanz zu erzeugen. Gemeinsam werden wir mutige Markenaktivierungen und wegweisende Erlebnisse schaffen.»

