Franz Tost: «Hoffentlich geben die Leitplanken nach!»

Im Rahmen einer Spezialausgabe von «Sport und Talk aus dem Hangar-7» zu den österreichischen Sternstunden von Monza sprachen Berger, Stuck, Tost und Lauda über die aktuelle Formel 1 und die alten Zeiten.

Bei ServusTV gab es nach der Sommerpause eine Spezialausgabe von «Sport und Talk aus dem Hangar-7» vom Stanglwirt in Going in Tirol. Großes Thema der Runde: die Formel 1 und legendäre Momente beim Rennen in Monza. Mit dabei waren Gerhard Berger, Hans-Joachim Stuck, Franz Tost und Mathias Lauda.

Die Gäste gaben zahlreiche Anekdoten zum Besten. Der deutsche Haudegen Hans-Joachim Stuck wurde nostalgisch: «Was wir gemacht haben – da hätten sie uns heute eingesperrt. Wir haben die Sau rausgelassen, erinnern uns gerne.» Es war aber oft auch schauderhaft ernst. Stuck: «Wenn wir Übersee-Rennen hatten, hast du das Zimmer am Sonntag immer so verlassen, dass es einigermaßen in Ordnung ist. Gerhard und ich haben zum Glück überlebt.»

Auch um den dreifachen Weltmeister Niki Lauda drehte sich der Motorsport-Talk – er war ja im Jahr 1975 in Monza Weltmeister geworden, hatte Enzo Ferrari zu Tränen gerührt, wie Luca di Montezemolo in einer Zuspielung bestätigte. Franz Tost, lange Teamchef bei AlphaTauri (heute: Racing Bulls), beschreibt: «Regazzoni hat in Fiorano nur die Haltbarkeit getestet – Niki hat die Abstimmung gemacht.»

Nikis Sohn Mathias Lauda erinnert sich an die gemeinsame Zeit auf Ibiza mit seinem berühmten Papa: «Es war nicht ein Morgen, wo nicht ein Deutscher Tourist kam, um ein Foto zu machen. Er hat es uns tausendmal erklärt – es gab nicht einen Tag, an dem das nicht so war – es war für uns dann einfach normal.» Ferrari und McLaren hatten beim diesjährigen Monza-Rennen Kappen im Gedenken an Lauda mit nach Monza gebracht. Mathias Lauda: «Er war ja bei beiden Teams – das finde ich gut so.»

Renn-Stratege Franz Tost warnte auch über die Gefahren der heutigen Formel 1: «Die heutigen Autos sind sehr schwer und unheimlich schnell in den Kurven. Ich habe das in Spielberg wieder gesehen. Wenn so ein Fahrzeug mal ausbricht, dann ist die Masse so hoch, dass der Fahrer wahrscheinlich mit den inneren Organen Probleme hat. Ich denke mir, hoffentlich geben die Leitplanken nach, weil das Chassis gibt nicht nach. Irgendetwas muss aber nachgeben.»

Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:24,325 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,207 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +21,351

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +25,624

05. George Russell (GB), Mercedes, +32,881

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +37,449

07. Alex Albon (T), Williams, +50,537

08. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +58,484

09. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +59,762

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:03,891 min

11. Carlos Sainz (E), Williams, +1:04,469

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:19,288

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:20,701

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:22,351

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1 Runde

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

Out

Fernando Alonso (ESP), Aston Martin, Aufhängung

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Hydraulik

WM-Stand (nach 16 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 324 Punkte

02. Norris 293

03. Verstappen 230

04. Russell 194

05. Leclerc 163

06. Hamilton 117

07. Albon 70

08. Antonelli 66

09. Hadjar 38

10. Hülkenberg 37

11. Stroll 32

12. Alonso 30

13. Ocon 28

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Bortoleto 18

17. Bearman 16

18. Sainz 16

19. Tsunoda 12

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 617 Punkte

02. Ferrari 280

03. Mercedes 260

04. Red Bull Racing 239

05. Williams 86

06. Aston Martin 62

07. Racing Bulls 61

08. Sauber 55

09. Haas 44

10. Alpine 20