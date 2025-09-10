Ferrari-Chef John Elkann: Sozialarbeit & Geldzahlung

Um einen Steuerstreit beizulegen, muss John Elkann, Verwaltungsratschef von Stellantis und Ferrari, ein Jahr lang in Italien soziale Arbeit leisten. Wie es dazu kam und was jetzt seine Möglichkeiten sind.

Steuerärger beigelegt – John Elkann, Verwaltungsratschef von Ferrari und Stellantis und auch immer wieder im Formel-1-Fahrerlager zu Gast, muss Sozialarbeit leisten. Um einen Steuerstreit um das Erbe seiner Großmutter beizulegen und ein strafrechtliches Verfahren wegen mutmaßlicher Steuerhinterziehung gegen ihn beizulegen, hat Elkann einem Vergleich zugestimmt. Teil des Deals mit den italienischen Behörden ist neben einer Geldzahlung auch ein Jahr gemeinnützige Arbeit. Das berichtet die Agentur Reuters unter Berufung auf italienische Behörden.

Gemäß italienischem Recht ist die Zustimmung zu einem solchen Vergleich aber nicht mit einem Schuldeingeständnis verbunden. Streitpunkt sei demnach die Versteuerung eines Anwesens der im Jahr 2019 verstorbenen Großmutter der Elkann-Geschwister gewesen. Insgesamt 183 Millionen Euro müssen John Elkann und seine Geschwister Lapo und Ginevra an italienische Steuerbehörden zahlen. Wie viel davon auf John Elkann entfällt, ist nicht bekannt. Elkann ist einer der Enkel des berühmten früheren Fiat-Chefs Gianni Agnelli (um das Erbe von dessen Witwe geht es).

Wo Elkann die gemeinnützige Arbeit verrichtet, kann er zumindest in einem gewissen Rahmen selbst bestimmen. Es liege jetzt an ihm, den zuständigen Justizbehörden eine Einrichtung vorzuschlagen. Er könnte beispielsweise in einem Altenpflegeheim arbeiten oder in einer Einrichtung, die sich um die Rehabilitation von Abhängigen kümmert oder in einer ähnlichen sozialen Einrichtung, heißt es.

