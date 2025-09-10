Formel-1-Ausstieg? Das sagt der Renault-Chef

Immer wieder ranken sich Gerüchte über einen Verkauf des Alpine-Teams und einem Formel-1-Ausstieg des Renault-Konzerns. Der neue Konzern-CEO meldete sich in Monza jetzt mit einem klaren Bekenntnis zu Wort.

Wie sieht die Zukunft des Alpine-Formel-1-Teams aus? Nicht erst seit die Schließung der hauseigenen Motorenabteilung in Viry bei Paris fix ist, ranken sich Gerüchte um einen möglichen Verkauf des Alpine-Teams. Das frühere Renault-Team tritt seit 2021 in der Formel 1 unter dem Branding Alpine an, benannt nach der Sportwagenmarke des französischen Autoherstellers. Aktuell fährt Alpine noch mit Renault-Motor aus französischer Herstellung – das wird kommendes Jahr nicht mehr so sein. Dann wird Alpine ein Kundenteam von Mercedes, fährt mit deutschem Motor im Heck. Und Renault steigt aus der Herstellung von Formel-1-Motoren aus. Beim Team eingestiegen ist dagegen (schon 2023) ein Konsortium um Sportler und Hollywood-Schauspieler (u.a. Ryan Reynolds und Patrick Mahomes). Die Gerüchte über einen kompletten Ausstieg des französischen Automobilkonzerns reißen seitdem nicht ab.

Der neue Konzernchef Francois Provost, der den im Sommer zurückgetretenen Luca de Meo als Renault-CEO ersetzt, besuchte beim Monza-Rennen das Formel-1-Fahrerlager – um mit den Ausstiegs- und Verkaufsgerüchten aufzuräumen. Gegenüber dem französischen Sender Canal+ (Rechteinhaber in der F1) betonte er, Renault werde «für lange Zeit» in der Formel 1 bleiben. Er sagte offen: «Mein Besuch zielt hauptsächlich darauf ab, zu bekräftigen, dass wir in der Formel 1 bleiben.»

Zwei größere und diesmal positive Personalien hatte es zuletzt beim Alpine-Team gegeben, das bis dahin eher durch Fahrerentlassung (Doohan) und Teamchefrücktritt (Oakes) im Rampenlicht gestanden hatte: Steve Nielsen (vorher bei der FIA) wurde zum Geschäftsführer ernannt, greift Interims-Teamchef und Berater Flavio Briatore unter die Arme. Ebenfalls ein Zeichen der Kontinuität: Pierre Gasly verlängerte vor dem Monza-Rennen seinen Vertrag bis Ende 2028. Der Franzose ist der klare Leistungsträger im Rennstall.

Provost: «Wir gehen in eine neue Ära, die eine Ära der Leistung, aber vor allem eine Ära der Stabilität sein wird. Pierres Engagement verdeutlicht dies sehr gut. Die Ernennung von Steve zum Geschäftsführer ist ebenfalls ein gutes Beispiel dafür. Sie sehen also, wir haben viele Fortschritte gemacht.» In der WM-Wertung ist das Team allerdings immer noch auf dem letzten Platz.

Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:24,325 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,207 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +21,351

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +25,624

05. George Russell (GB), Mercedes, +32,881

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +37,449

07. Alex Albon (T), Williams, +50,537

08. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +58,484

09. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +59,762

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:03,891 min

11. Carlos Sainz (E), Williams, +1:04,469

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:19,288

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:20,701

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:22,351

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1 Runde

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

Out

Fernando Alonso (ESP), Aston Martin, Aufhängung

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Hydraulik

WM-Stand (nach 16 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 324 Punkte

02. Norris 293

03. Verstappen 230

04. Russell 194

05. Leclerc 163

06. Hamilton 117

07. Albon 70

08. Antonelli 66

09. Hadjar 38

10. Hülkenberg 37

11. Stroll 32

12. Alonso 30

13. Ocon 28

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Bortoleto 18

17. Bearman 16

18. Sainz 16

19. Tsunoda 12

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 617 Punkte

02. Ferrari 280

03. Mercedes 260

04. Red Bull Racing 239

05. Williams 86

06. Aston Martin 62

07. Racing Bulls 61

08. Sauber 55

09. Haas 44

10. Alpine 20