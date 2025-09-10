Bortoleto/Sauber: Schlüsselfaktoren für den Aufwind

Das Sauber-Team ist weiter im Aufwind. Rookie Gabriel Bortoleto, in Monza Achter, erklärt, was die Schlüsselfaktoren für den derzeitigen Erfolg im Team sind – und was er an seinem Kollegen Nico Hülkenberg schätzt.

Wieder Punkte für den Sauber-Rookie! Gabriel Bortoleto wurde in Monza starker Achter, lässt in seiner ersten Formel-1-Saison mit Platz 16 in der WM-Wertung und 18 Punkten bereits fünf Piloten, darunter zwei erfahrene, hinter sich.

Bortoleto über seinen Italien-GP: «Wir hatten ein sehr solides Rennen mit guten Entscheidungen und einer guten Strategie. Mein Boxenstopp war etwas langsam, aber das nehme ich auch auf meine Kappe, weil ich möglicherweise etwas zu lange in der Boxengasse gebraucht habe, was definitiv nicht geholfen hat.»

Mit Platz 8 holte er vier Punkte fürs Team. Bortoleto: «Insgesamt bin ich froh, Achter geworden zu sein und wieder in die Punkte gefahren zu sein. Das ist auch für die Konstrukteurswertung wichtig. Natürlich bin ich hungrig nach mehr, aber ich glaube, das ist das Beste, was wir an diesem Wochenende erreichen konnten. Es war ein konstantes, produktives Wochenende und ein guter Abschluss der Europa-Etappe der Saison und es hat Spaß gemacht, ein paar Duelle mit anderen Fahrern zu haben.»

Sauber ist nach einem schwachen Start in die Saison inzwischen Achter, aber auch die Plätze 6 und 7 sind nicht weit: Auf Aston Martin an Rang 6 fehlen nur sieben Punkte. Was sind die Schlüsselfaktoren für den Erfolg? Bortoleto: «Arbeit, Leadership, ein gutes Klima im Team, gutes Teamwork mit Nico.» Über seinen Kollegen Nico Hülkenberg sagt der junge Brasilianer: «Wir haben ein sehr gutes Verhältnis, ich schaue auf zu Nico, er ist meine Referenz und es macht großen Spaß, mit ihm zu arbeiten.»

«Hülki» erwischte allerdings in Monza unfreiwillig einen fiesen Sonntag – denn er konnte gar nicht erst ins Rennen starten. Mit einem Hydraulikproblem musste er nach der Formationsrunde in die Garage kommen, sein Auto abstellen, bevor in Monza auch nur eine gezeitete Runde gefahren wurde. Bitter!

Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:24,325 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,207 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +21,351

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +25,624

05. George Russell (GB), Mercedes, +32,881

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +37,449

07. Alex Albon (T), Williams, +50,537

08. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +58,484

09. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +59,762

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:03,891 min

11. Carlos Sainz (E), Williams, +1:04,469

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:19,288

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:20,701

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:22,351

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1 Runde

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

Out

Fernando Alonso (ESP), Aston Martin, Aufhängung

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Hydraulik

WM-Stand (nach 16 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 324 Punkte

02. Norris 293

03. Verstappen 230

04. Russell 194

05. Leclerc 163

06. Hamilton 117

07. Albon 70

08. Antonelli 66

09. Hadjar 38

10. Hülkenberg 37

11. Stroll 32

12. Alonso 30

13. Ocon 28

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Bortoleto 18

17. Bearman 16

18. Sainz 16

19. Tsunoda 12

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 617 Punkte

02. Ferrari 280

03. Mercedes 260

04. Red Bull Racing 239

05. Williams 86

06. Aston Martin 62

07. Racing Bulls 61

08. Sauber 55

09. Haas 44

10. Alpine 20