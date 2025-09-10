Anhörung fix: So läuft der Williams-Protest jetzt

Am Freitag wird ein Zwischenfall aus dem GP der Niederlande in Zandvoort vor fast zwei Wochen neu aufgerollt. Williams will neue Beweise vorlegen, die Carlos Sainz entlasten soll. Wie das Verfahren abläuft.

Fast zwei Wochen nach dem GP der Niederlande wird am Freitag virtuell eine Strafe aus dem Zandvoort-Rennen neu aufgerollt. Williams hat Protest eingelegt gegen eine Strafe, die gegen ihren Fahrer Carlos Sainz ausgesprochen wurde.

Was war passiert? Für einen Zwischenfall in der Tarzan-Kurve mit Liam Lawson von den Racing Bulls hatte der Spanier vorige Woche beim GP der Niederlande eine 10-Sekunden-Strafe aufgebrummt bekommen – und verstand die Welt nicht mehr. «Wer kriegt eine Strafe? Ich? Machst du Witze?», schimpfte der Spanier am Funk. Die zehn Sekunden hatte er aber trotzdem brav noch im Rennen verbüßt, fiel entsprechend zurück. Zuvor hatten Sainz und Lawson beide auch wegen Reifenschäden infolge des Unfalls Zeit verloren.

Die Begründung der Stewards: Weil Sainz‘ Vorderachse nicht vor der Vorderachse des Boliden von Lawson war, gehörte die Kurve Lawson – und Sainz wurde die Schuld an der Kollision zugesprochen. Sainz hatte die Strafe in Zandvoort als «das Lächerlichste, was ich in meinem Leben gehört habe», bezeichnet. Binnen der gültigen Frist von 14 Tagen hat nun Sainz‘ William-Team vom «Right of Review» Gebrauch gemacht und die Strafe angefochten.

Nun ist die Anhörung für Freitag, 15.30 Uhr angesetzt. Ein Teammitglied von Williams wird dann in einer virtuell abgehaltenen Anhörung sprechen und das Anliegen vortragen. Der Entscheidungsprozess läuft dann in zwei Phasen ab. Erst mal wird entschieden, ob die Beweise, die Williams vorlegen kann, «neu und signifikant» sind. Das ist Grundvoraussetzung für das sogenannte «right of review». Williams muss also Beweise vorlegen, die ihnen noch nicht vorlagen, als die Stewards die Entscheidung fällten. Was das in diesem Fall sein könnte, ist bislang nicht klar. Williams-Teamchef James Vowles hatte in Monza von Onboard-Aufnahmen gesprochen, die zeigen würden, dass Lawson zum Zeitpunkt der Kollision in den Spiegel geschaut hatte und es ein Rennunfall gewesen sei.

Werden die neu vorgebrachten Beweise als neu und signifikant anerkannt, ginge es in die zweite Stufe, in der dann entschieden würde, ob die Entscheidung revidiert werden muss. Dazu würde dann noch eine zweite Anhörung angesetzt werden. Sind die Beweise nicht neu und signifikant, bleibt alles wie gehabt, der Einspruch wird abgeschmettert.

Das Problem: Sainz hat die Strafe ja bereits während des Rennens abgegolten, 10 Sekunden können schwer nachträglich zurückgenommen werden. Williams kann es höchstens um die Aberkennung der zwei Strafpunkte für Sainz gehen – und ums Prinzip. Am späten Freitagnachmittag ist die Formel-1-Welt dann ein wenig schlauer, wie es mit dem Zandvoort-Protest weitegeht.

Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:24,325 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,207 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +21,351

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +25,624

05. George Russell (GB), Mercedes, +32,881

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +37,449

07. Alex Albon (T), Williams, +50,537

08. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +58,484

09. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +59,762

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:03,891 min

11. Carlos Sainz (E), Williams, +1:04,469

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:19,288

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:20,701

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:22,351

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1 Runde

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

Out

Fernando Alonso (ESP), Aston Martin, Aufhängung

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Hydraulik

WM-Stand (nach 16 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 324 Punkte

02. Norris 293

03. Verstappen 230

04. Russell 194

05. Leclerc 163

06. Hamilton 117

07. Albon 70

08. Antonelli 66

09. Hadjar 38

10. Hülkenberg 37

11. Stroll 32

12. Alonso 30

13. Ocon 28

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Bortoleto 18

17. Bearman 16

18. Sainz 16

19. Tsunoda 12

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 617 Punkte

02. Ferrari 280

03. Mercedes 260

04. Red Bull Racing 239

05. Williams 86

06. Aston Martin 62

07. Racing Bulls 61

08. Sauber 55

09. Haas 44

10. Alpine 20