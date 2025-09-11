Fred Vasseur (Ferrari): «Das wäre magisch gewesen»

Die Scuderia Ferrari fuhr bei ihrem Heimrennen nicht aufs Podium, musste sich mit Platz 4 (Leclerc) und 6 (Hamilton) zufriedengeben. Was Teamchef Fred Vasseur trotzdem Positives aus dem Rennen mitnimmt.

Mit Platz 4 in Monza schrammte Ferrari-Pilot Charles Leclerc in Monza denkbar knapp am Podium vorbei. Aber an nicht nur irgendeinem Podium – sondern Ferraris Heim-Podium in Monza. Gut 4,3 Sekunden fehlten ihm am Ende auf McLaren-Pilot Oscar Piastri. Bitter: Dem Ferrari-Piloten entging eine riesige Party. Die Tifosi hatten wieder die Start-Ziel-Gerade erobert, die Podiumszeremonie in Monza hatte wie jedes Jahr ein ganz besonders Flair.

Schade – sagt auch Scuderia-Teamchef Frederic Vasseur: «Es ist schade, dass wir den Tifosi kein Podium schenken konnten. Wenn man sich die Boxengasse und Start-Ziel anschaut bei den Podiumsfeierlichkeiten… Es wäre magisch gewesen, wenn wir ihnen ein Podium hätten schenken können. Und die Fans hätten es verdient.» Stattdessen feierten sie den Sieg von Red Bull Racing-Mann Max Verstappen und die Plätze 2 und 3 für McLaren.

Vasseur versucht das Positive aus dem Rennen zu ziehen: «Aber wir sind nah an den McLaren, es war vermutlich die kleinste Lücke in der Saison. Max war aber absolut überragend, ist vom Qualifying an bis zur letzten Runde des Rennens wie geflogen und war viel schneller als wir. Aber im Vergleich zu Mercedes und McLaren haben wir einen guten Job gemacht. Nicht gut genug, aber gut.» Nächster Stopp in knapp zwei Wochen: die aserbaidschanische Hauptstadt Baku.

Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:24,325 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,207 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +21,351

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +25,624

05. George Russell (GB), Mercedes, +32,881

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +37,449

07. Alex Albon (T), Williams, +50,537

08. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +58,484

09. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +59,762

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:03,891 min

11. Carlos Sainz (E), Williams, +1:04,469

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:19,288

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:20,701

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:22,351

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1 Runde

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

Out

Fernando Alonso (ESP), Aston Martin, Aufhängung

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Hydraulik

WM-Stand (nach 16 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 324 Punkte

02. Norris 293

03. Verstappen 230

04. Russell 194

05. Leclerc 163

06. Hamilton 117

07. Albon 70

08. Antonelli 66

09. Hadjar 38

10. Hülkenberg 37

11. Stroll 32

12. Alonso 30

13. Ocon 28

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Bortoleto 18

17. Bearman 16

18. Sainz 16

19. Tsunoda 12

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 617 Punkte

02. Ferrari 280

03. Mercedes 260

04. Red Bull Racing 239

05. Williams 86

06. Aston Martin 62

07. Racing Bulls 61

08. Sauber 55

09. Haas 44

10. Alpine 20