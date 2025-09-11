10 Plätze vor: Hadjars Teamchef fehlten die Worte

Racing Bulls-Rookie Isack Hadjar startete in Monza aus der Boxengasse – fuhr aber trotzdem in die Punkte. Der Franzose über ein Rennen, das sich anfühlte wie ein Qualifying. Auch sein Teamchef war ganz baff.

Superstarkes Wochenende für Isack Hadjar – das mit einer anderen Startposition vermutlich noch besser hätte werden können. Der Racing Bulls-Rookie fuhr in Monza auf Platz 10, holte damit einen Punkt – und das, nachdem er aus der Boxengasse gestartet war! Der junge Franzose machte also zehn Platzierungen gut (bei der ersten bekam er allerdings zugegebenermaßen schon zu Rennbeginn Hilfe, weil Nico Hülkenberg nicht starten konnte – trotzdem).

Hadjar: «Ich bin natürlich sehr glücklich, denn ich glaube, wir haben das Maximum rausgeholt. Ich habe es wirklich genossen! Das Auto war schnell und die Strategie unseres Teams wurde gut umgesetzt, ergänzt durch ein starkes Tempo während des gesamten Rennens.»

Start aus der Boxengasse, sich von hinten durchkämpfen – große Hoffnungen hatte Hadjar vor dem Italien-GP nicht, wie er später verriet: «Vor dem Rennen dachte ich, wir würden in einem DRS-Zug stecken bleiben, aber stattdessen haben wir das Beste aus den harten Reifen auf freier Fahrt gemacht. Insgesamt war es ein unterhaltsames Rennen, da es sich anfühlte, als würden wir eine Qualifying-Runde nach der anderen fahren, ohne dass die Reifen abgenutzt wurden.» Hadjar flog quasi über den Autodromo Nazionale di Monza!

Auch sein Teamchef Alan Permane war begeistert: «Es ist das zweite Wochenende, nach dem mir ein bisschen die Worte fehlen. Es war ein fehlerfreies Rennen und eine unglaubliche Leistung von Isack, der aus der Boxengasse gestartet ist und in den Punkten gelandet ist.»

Hadjar: «Nach einem frustrierenden Qualifying (Platz 16, Anm.) und einem Start aus der Boxengasse finde ich, dass wir uns diesen Punkt als Team wirklich verdient haben.»

Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:24,325 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,207 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +21,351

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +25,624

05. George Russell (GB), Mercedes, +32,881

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +37,449

07. Alex Albon (T), Williams, +50,537

08. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +58,484

09. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +59,762

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:03,891 min

11. Carlos Sainz (E), Williams, +1:04,469

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:19,288

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:20,701

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:22,351

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1 Runde

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

Out

Fernando Alonso (ESP), Aston Martin, Aufhängung

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Hydraulik

WM-Stand (nach 16 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 324 Punkte

02. Norris 293

03. Verstappen 230

04. Russell 194

05. Leclerc 163

06. Hamilton 117

07. Albon 70

08. Antonelli 66

09. Hadjar 38

10. Hülkenberg 37

11. Stroll 32

12. Alonso 30

13. Ocon 28

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Bortoleto 18

17. Bearman 16

18. Sainz 16

19. Tsunoda 12

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 617 Punkte

02. Ferrari 280

03. Mercedes 260

04. Red Bull Racing 239

05. Williams 86

06. Aston Martin 62

07. Racing Bulls 61

08. Sauber 55

09. Haas 44

10. Alpine 20