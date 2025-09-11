Laurent Mekies: Anerkennung für die harte Arbeit

Nach seinem ersten Rennsieg als Teamchef von Red Bull Racing war Laurent Mekies in Gedanken bei seiner Mannschaft in der Fabrik von Milton Keynes, die die Voraussetzungen für den Verstappen-Triumph geschaffen hat.

Ein erfolgreiches Wochenende für Red Bull Racing in Monza! Max Verstappen sicherte sich am Samstag die Pole-Position und fuhr am Sonntag zum Rennsieg. Für ihn war es der 66. Sieg seiner Karriere. Für seinen neuen Teamchef Laurent Mekies allerdings ein ganz besonderer – nämlich sein erster als Teamchef von Red Bull Racing. Seit Juli leitet er das österreichische Team mit Sitz in Milton Keynes/England.

Mekies sagte nach diesem besonderen Rennen: «In solchen Momenten denkt man an das Team in Milton Keynes und den schwierigen Start in die Saison. Wenn die Dinge nicht so laufen, wie man es gerne hätte, wenn einem die ultimative Pace fehlt, hinterfragt man alles. So sind wir nun einmal, so ist der Sport nun mal.»

Der Franzose: «Das Wunderbare an diesem Team ist, dass es offen geblieben ist. Es hat alles auf sehr konstruktive Weise hinterfragt. Und das ist so viel harte Arbeit. Man bekommt nicht immer so positive Rückmeldung auf der Strecke wie jetzt in Monza wie heute. Deshalb sind meine Gedanken bei allen in Milton Keynes, die so hart gekämpft haben, um nicht aufzugeben. Und ja, es ist ein Monza-spezifisches Layout.» Für die italienische Highspeed-Strecke bringen die Teams immer einen speziellen Heckflügel mit und stimmen das Auto eigens für die Gegebenheiten in Monza ab. Daher ist das gute Ergebnis nicht unbedingt repräsentativ.

Trotzdem sieht Mekies aber eine Wirkung über den Rennsieg hinaus: «Aber es gibt ihnen die Anerkennung für viele Wochen, viele Monate harter Arbeit im Verborgenen zurück.» Mekies: «1500 Menschen arbeiten daran, dieses Auto schneller zu machen. Diese Talente machen dieses Auto schnell, machen die Hundertstel und Tausendstel Vorteil und all die Setup-Optionen möglich.»

Auch sein Top-Fahrer Max Verstappen hatte mit einer Pole und einem starken Rennen seinen Anteil am Erfolg. Mekies: «Max hat einfach alles perfekt gemacht, ein perfektes Wochenende. Ein richtig starkes Wochenende hat uns hierhin gebracht. Wir hatten nicht damit gerechnet, im Rennen einen Geschwindigkeitsvorteil zu haben, aber genau das war der Fall.»

Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:24,325 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,207 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +21,351

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +25,624

05. George Russell (GB), Mercedes, +32,881

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +37,449

07. Alex Albon (T), Williams, +50,537

08. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +58,484

09. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +59,762

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:03,891 min

11. Carlos Sainz (E), Williams, +1:04,469

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:19,288

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:20,701

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:22,351

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1 Runde

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

Out

Fernando Alonso (ESP), Aston Martin, Aufhängung

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Hydraulik

WM-Stand (nach 16 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 324 Punkte

02. Norris 293

03. Verstappen 230

04. Russell 194

05. Leclerc 163

06. Hamilton 117

07. Albon 70

08. Antonelli 66

09. Hadjar 38

10. Hülkenberg 37

11. Stroll 32

12. Alonso 30

13. Ocon 28

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Bortoleto 18

17. Bearman 16

18. Sainz 16

19. Tsunoda 12

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 617 Punkte

02. Ferrari 280

03. Mercedes 260

04. Red Bull Racing 239

05. Williams 86

06. Aston Martin 62

07. Racing Bulls 61

08. Sauber 55

09. Haas 44

10. Alpine 20