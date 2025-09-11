Krack (Aston Martin): «Gibt keine Wunder in der F1»

An Platz 7 liegend fiel Aston-Martin-Pilot Fernando Alonso in Monza aus. Seine Aufhängung brach – die Chance auf Punkte war dahin. Doch vorher fuhr das Team ausnahmsweise souverän um die Punkte mit. Ein Wunder? Nein.

Bitteres Aus für Fernando Alonso in Monza! Auf Platz 7 liegend brach nach einem wilden Ritt über die Randsteine die Vorderradaufhängung seines Aston Martin. Nach dem Aus war Alonso entsprechend frustriert. Vor dem Ausfall fuhr Alonso stark um die Punkte mit. Er war von Rang 8 gestartet, hatte zu dem Zeitpunkt eine Position gutgemacht. Es wären sechs Punkte gewesen.

Auf eine genaue Einschätzung, warum es zu dem Schaden kam, wollte sich Aston Martins Chief Trackside Officer Mike Krack vor einer Untersuchung noch nicht festlegen. Nur so viel: Das Auto lag recht tief und war relativ steif – entsprechend sei das Auto anders belastet gewesen. Krack: «Ich kann aber nicht bestätigen, dass das mit der Aufhängung in Zusammenhang stand. Für müssen uns all die Teile genau ansehen und müssen die Experten alles anschauen lassen, die Fasern und die Daten und so weiter.»

Bitter – kaum läuft es für Alonso und Aston Martin mal richtig gut, kommt sowas Schlichtes wie ein Aufhängungsbruch dazwischen. Dabei konnte der spanische Doppelweltmeister vorher doch so gut mithalten, machte sich Hoffnung auf Punkte.

Ein Wunder, dass Alonso so weit vorne mitfuhr? Krack wiegelt ab: «Meiner Meinung nach gibt es in der Formel 1 keine Wunder. Fahrer und Team haben gute Arbeit geleistet, und ich glaube, dass wir einen guten Plan hatten, der auch gut umgesetzt wurde. Daher halte ich es nicht für ein Wunder. Ich glaube, es ging einfach darum, das Maximum aus der Position und aus dem Paket herauszuholen, das man hat.» Bis zum Versagen der Aufhängung...

Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:24,325 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,207 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +21,351

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +25,624

05. George Russell (GB), Mercedes, +32,881

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +37,449

07. Alex Albon (T), Williams, +50,537

08. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +58,484

09. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +59,762

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:03,891 min

11. Carlos Sainz (E), Williams, +1:04,469

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:19,288

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:20,701

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:22,351

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1 Runde

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

Out

Fernando Alonso (ESP), Aston Martin, Aufhängung

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Hydraulik

WM-Stand (nach 16 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 324 Punkte

02. Norris 293

03. Verstappen 230

04. Russell 194

05. Leclerc 163

06. Hamilton 117

07. Albon 70

08. Antonelli 66

09. Hadjar 38

10. Hülkenberg 37

11. Stroll 32

12. Alonso 30

13. Ocon 28

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Bortoleto 18

17. Bearman 16

18. Sainz 16

19. Tsunoda 12

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 617 Punkte

02. Ferrari 280

03. Mercedes 260

04. Red Bull Racing 239

05. Williams 86

06. Aston Martin 62

07. Racing Bulls 61

08. Sauber 55

09. Haas 44

10. Alpine 20