Baku FP2: Ferrari-Doppelspitze, McLaren mit Problemen

Im zweiten freien Training vor dem Großen Preis von Aserbaidschan in Baku sicherte sich Ferrari die Doppel-Spitze: Lewis Hamilton vor Charles Leclerc. Die Titel-Jäger von McLaren hatten dagegen wie schon im FP1 Probleme.

In der etwas repräsentativeren zweiten Trainingssession vor dem Aserbaidschan-GP in Baku hatten die Ferrari die Nase vorn! Lewis Hamilton ließ seinen Teamkollegen Charles Leclerc 74 Hundertstelsekunden hinter sich (dahinter sein Ex-Team Mercedes). Nicht ganz repräsentativ fiel das zweite Training für McLaren aus, die mit Problemen zu kämpfen hatten.

Im ersten freien Training früher am Freitag hatten die Teams noch fast die Hälfte der Zeit verloren, weil Reparaturarbeiten an einem Randstein durchgeführt werden mussten. Es wurde zu Beginn der Session gut eine Viertelstunde und am Ende des Trainings noch mal knapp über 20 Minuten gefahren – die übrige Zeit war die Boxengasse geschlossen, die Fahrer mussten in den Garagen warten. Schnellster in den 37 Minuten Trainingszeit am Morgen war McLaren-Pilot Lando Norris, gefolgt von seinem Kollegen Oscar Piastri, der mit Problemen an der Antriebseinheit zu kämpfen hatte und von der Unterbrechung profitierte, da er im Vergleich zur Konkurrenz kaum Zeit verlor.

Die Bedingungen zum Start des zweiten Trainings, in dem die Fahrer endlich auf Laufzeiten kamen: 24,5 Grad in der Luft, 32 Grad auf dem Asphalt, 74 Prozent Luftfeuchtigkeit um 14 Uhr mitteleuropäischer Zeit und 16 Uhr Ortszeit.

Erster Mann auf der Strecke am Freitagnachmittag: Sauber-Fahrer Nico Hülkenberg, gefolgt von seinem Teamkollegen Gabriel Bortoleto. Die ersten Zeiten im 1:43er-Bereich gingen an Max Verstappen (1:43,226 min auf Soft) vor Oscar Piastri, ehe Charles Leclerc und dann Lando Norris das toppten (Norris 1:42,199 min, beide auf Soft). Aber auch Hamilton und Bortoleto sortierten sich auf Medium im 1:42er-Bereich ein. Die Unterschiede zwischen Medium und Soft könnten auf dem nicht-permanenten Kurs am Kaspischen Meer also relativ gering ausfallen.

Bis auf kurze Gelbphasen für Notausgangsausflüge (Lawson, Bearman) war es eine ruhige Anfangsphase. Die beiden Ferraris knackten nach einer Viertelstunde als erste Fahrer die Schallgrenze in den 1:41er-Bereich. Neue Bestzeit: Leclerc mit 1:41,786 min auf Soft. Auch Norris war auf gutem Tempo unterwegs, bog dann aber in die Boxengasse ab, zeitete die Runde also nicht. Hamilton toppte auf Medium, zeitete eine 1:41,543 min. Anders als im unterbrochenen FP1 konnte sich die Strecke in der zweiten Session nun besser entwickeln.

Starke Performance der Scuderia in dieser ersten Phase des zweiten Trainings. Die Ferrari, die ein Mini-Upgrade an den Bremsen mitgebracht haben, hatten auch ein relativ erfreuliches erstes Training: Charles Leclerc wurde Drittschnellster. Lewis Hamilton touchierte in der Schlussphase die Wand, musste an die Box kommen und konnte so mit Platz 13 keine Top-Zeit setzen. Wegen der langen Unterbrechung waren die FP1-Zeiten aber alle mit Vorsicht zu genießen.

Zur Halbzeit ging’s gesammelt in die Garage. Nachdem in der ersten Hälfte viel Soft und auch einiges an Medium gefahren wurde, ging es in der zweiten Phase überwiegend auf Soft weiter. Die Ferrari weiterhin die einzigen Autos im 1:41er-Bereich. Unten in der Zeitenliste: die Haas, die Alpines und Lance Stroll.

Schreckmoment bei Norris, der mit der Hinterachse die Mauer erwischte und zur Reparatur zurück in die Boxengasse schlich. An diesem Wochenende, an dem McLaren den Konstrukteurstitel schon vorzeitig klarmachen kann (z.B. mit einem Doppelsieg), erwischte das Team aus dem englischen Woking einen problembehafteten Freitag. Wenig später hatte auch Piastri Wandkontakt – auf dem engen Kurs in Baku aber eher Teil des alltäglichen Geschehens.

Unterdessen haben auch Verstappen und Lawson den 1:41er-Bereich erklommen, Leclerc verbesserte auf 1:41,367 min. Hinter den Ferraris sortierten sie die Mercedes-Boliden ein. Dahinter hochgearbeitet hatte sich zu diesem Zeitpunkt Haas-Pilot Oliver Bearman (Platz 5).

In der Schlussphase verbesserte sich Hamilton selbst (diesmal auf Soft), kletterte mit 1:41,293 an die Spitze der Zeitenliste, funkte zufrieden Richtung Garage. Gegen McLaren-Pilot Piastri dagegen soll nach der Session wegen eines Verstoßes unter gelber Flagge ermittelt werden.

Auch ein später Notausgangsausflug von Leclerc konnte die Ferrari-Freude am Freitag in Baku nicht bremsen: Platz 1 und 2 für die Scuderia.

2. Training, Aserbaidschan

01. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:41,293 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:41,367

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:41,770

04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:41,779

05. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:41,891

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:41,902

07. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:41989

08. Esteban Ocon (F), Haas, 1:42,167

09. Alex Albon (T), Williams, 1:42,177

10. Lando Norris (GB), McLaren, 1:42,199

11. Carlos Sainz (E), Williams, 1:42,255

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:42,295

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:42,443

14. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:42,444

15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:42,561

16. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:42,674

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:42,771

18. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:42,820

19. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:42,967

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:43,322

1. Training, Aserbaidschan

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:42,704 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:43,014

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:43,256

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:43,257

05. Alex Albon (T), Williams, 1:43,563

06. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:43,738

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:43,790

08. Carlos Sainz (E), Williams, 1:43,859

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:43,903

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:43,975

11. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:43,985

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:43,986

13. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:44,087

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:44,087

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:44,139

16. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:44,151

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:44,329

18. Esteban Ocon (F), Haas, 1:44,439

19. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:45,299

20. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:45,418