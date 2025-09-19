Charles Lecler: Das sind die Ferrari-Gegner in Baku

Ferrari-Star Charles Leclerc konnte in Baku in den vergangenen vier Jahren die Pole-Position erobern. Dennoch rechnet der Monegasse nicht mit einem Sieg auf dem Strassenkurs. Stattdessen sieht er zwei Gegner vorne.

Dass Charles Leclerc auf dem Baku City Circuit gut zurechtkommt, zeigt die beachtliche Qualifying-Bilanz des Ferrari-Piloten auf dem Strassenkurs: In den vergangenen vier Jahren war er jeweils der Schnellste im Abschlusstraining und in den letzten beiden Kräftemessen durfte er auch mit aufs Treppchen. 2023 wurde er Dritter, in der vergangenen Saison war er Zweiter.

Klappt es nun mit dem ersten Platz, den er in Aserbaidschan noch nie feiern durfte? Die Antwort des 27-Jährigen fällt vorsichtig aus. Im Fahrerlager von Baku erklärt er: «Ich habe immer noch das Gefühl, dass das eine gute Piste für uns ist, aber das fusst eher auf die vielen Jahre, in denen wir hier die Pole erobern konnten, obwohl wir auf dem Papier nicht die schnellsten waren.»

«Aber auch wenn uns das gelingt, heisst das nur, dass wir die beste Ausgangslage haben, es heisst nicht, dass wir den Sieg am Sonntag holen. Uns fehlte in den vergangenen Jahren das nötige Renntempo, und ich habe keine grosse Hoffnung, dass es in diesem Jahr ganz anders sein wird», stellt der achtfache GP-Sieger klar.

Und er verrät, welche Gegner der Scuderia aus Maranello er vorne sieht: «Ich denke, McLaren wird das stärkste Team sein, zusammen mit Red Bull Racing, denn in Monza hatten sie definitiv etwas gefunden, das offensichtlich gut funktioniert. Es wird also alles andere als Einfach. Aber ich bin weiterhin überzeugt, dass Baku zu jenen Strecken gehört, auf denen ich etwas mehr Chancen habe.»



WM-Stand (nach 16 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 324 Punkte

02. Norris 293

03. Verstappen 230

04. Russell 194

05. Leclerc 163

06. Hamilton 117

07. Albon 70

08. Antonelli 66

09. Hadjar 38

10. Hülkenberg 37

11. Stroll 32

12. Alonso 30

13. Ocon 28

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Bortoleto 18

17. Bearman 16

18. Sainz 16

19. Tsunoda 12

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 617 Punkte

02. Ferrari 280

03. Mercedes 260

04. Red Bull Racing 239

05. Williams 86

06. Aston Martin 62

07. Racing Bulls 61

08. Sauber 55

09. Haas 44

10. Alpine 20