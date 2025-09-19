Gerüchte um Formel-1-Aus: So reagiert Yuki Tsunoda

Yuki Tsunoda hat in Japan das Red Bull Racing-Cockpit von Liam Lawson übernommen. Der Japaner blieb seither meist unter den Erwartungen. Deshalb erwarten viele sein baldiges Formel-1-Aus. Was er selbst dazu sagt.

Yuki Tsunoda hat pünktlich zu seinem Heimspiel in Suzuka den langersehnten Aufstieg ins Red Bull Racing Team geschafft – nach vier Jahren im Schwesternteam Visa CashApp Racing Bulls (früher AlphaTauri). Er schaffte es beim zweiten Einsatz an der Seite von Max Verstappen als Neunter des Bahrain-GP in die Punkte.

Auch in Miami und Imola gehörte er zu den ersten Zehn, genauso wie in Zandvoort, wo er zuletzt frische WM-Punkte bejubeln durfte. Allerdings musste er sich mit dem neunten Platz begnügen, während sein Teamkollege den zweiten Platz hinter Sieger und WM-Leader Oscar Piastri eroberte.



Der grosse Leistungsunterschied zwischen dem Japaner und dem Niederländer lässt viele GP-Beobachter vermuten: Die fünfte Formel-1-Saison könnte auch seine letzte Sein. Entsprechende Berichte machen die Runde, auch weil mit Rookie Isack Hadjar ein Fahrer zum Red Bull-Kader gehört, der bereits bei seinem 15. GP-Wochenende als Dritter aufs Podest durfte.



Die Beförderung von Hadjar sei nur eine Frage der Zeit, heisst es – doch Tsunoda lässt sich davon nicht aus der Ruhe bringen. Er winkte auf Nachfrage ab: «Das sind keine Fakten, und ich fokussiere mich nur auf das, was ich ausrichten kann. Auch im vergangenen Jahr habe ich mich nur auf meine eigene Performance konzentriert. Und ich habe, wenn ich mich recht entsinne, genau das Gleiche dazu gesagt. Das ist kein Fakt. Die Anderen sollen einfach ihre Gerüchte geniessen und ich mach mein Ding.»

Er selbst mischt sich nicht in die Verhandlungen um seine GP-Zukunft ein, das überlässt er seinem Management-Team. «Ich erwarte gar nichts, es ist nicht mein Job, mit anderen Teams zu sprechen oder irgendetwas in diese Richtung zu unternehmen. Mein Job ist es, schnell zu fahren und die richtigen Resultate einzufahren», betonte der aktuelle WM-Neunzehnte.

«Ich überlasse diese Sachen meinen Leuten», fügte Tsunoda an. «Die sind dafür da. Deshalb kann ich mich selbst ganz aufs Fahren konzentrieren und darauf, Fortschritte in jedem Rennen zu machen», ergänzte der Red Bull Racing-Pilot. Mit Erfolg: Im ersten freien Training auf dem Baku City Circuit blieb er 52 Tausendstel schneller als sein Teamkollege und war mit 1:43,738 min der sechstschnellste Fahrer auf der Bahn.

1. Training, Aserbaidschan

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:42,704 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:43,014

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:43,256

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:43,257

05. Alex Albon (T), Williams, 1:43,563

06. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:43,738

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:43,790

08. Carlos Sainz (E), Williams, 1:43,859

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:43,903

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:43,975

11. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:43,985

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:43,986

13. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:44,087

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:44,087

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:44,139

16. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:44,151

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:44,329

18. Esteban Ocon (F), Haas, 1:44,439

19. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:45,299

20. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:45,418