Nach Krankheit: George Russell in Baku wieder dabei

Nach einem Krankheitstag meldet sich Mercedes-Pilot George Russell am Freitagmorgen gesund zurück: Der Brite kann im ersten freien Training vor dem Formel-1-GP von Aserbaidschan hinterm Lenkrad sitzen.

Am Donnerstag war Mercedes-Pilot Kimi Antonelli in Baku noch Einzelkämpfer für das deutsche Team gewesen – jetzt am Freitag hat er wieder wie üblich seinen Teamkollegen George Russell an der Seite.

Der Brite hatte sich am Donnerstag noch krankgemeldet und damit den Medientag vor dem Aserbaidschan-GP verpasst. Laut Team habe er sich ausgeruht und erholt, um für die Action auf der Strecke am Freitag fit zu sein. Mit Erfolg: Russell meldete sich am Freitag zurück.

Mit der Meldeliste am Freitagmorgen deutete sich bereits an, was dann mit Beginn des ersten Trainings offiziell wurde: Russell ist wieder gesund, Mercedes in der üblichen Fahrerpaarung Russell/Antonelli am Start.

Russell verreit auch gleichzeitig: Er fährt in Baku mit einem Spezial-Helm. Sein übliches blaues Helmdesign wird fürs Aserbaidschan-Rennen um die Abbildung von Meerestieren erweitert. Hintergrund ist eine Kooperation mit der britischen Umweltorganisation Blue Marine Foundation.

Als Ersatz für das Baku-Wochenende steht Mercedes-Test- und Reservefahrer Valtteri Bottas bereit. Dessen neuer Arbeitgeber Cadillac hätte sich vermutlich über einen Bottas-Einsatz im Rennen gefreut. Einmal hätte der Finne dadurch ein wenig frische Rennpraxis bekommen – aber vor allem auch eine Strafe abgegolten. Aus seinem letzten Rennen als Stammfahrer Ende 2024 hat Bottas nämlich noch eine Startplatzstrafe von fünf Positionen, die er in seinem nächsten GP büßen muss. Cadillac wäre es natürlich lieb, wenn das nicht in im Premierenrennen des Formel-1-Neulings Anfang 2026 passiert.