Max Verstappen: «Nicht jeder bekommt eine Chance»

Max Verstappen wurde schon früh in die Formel 1 befördert. Der Red Bull Racing-Star weiss: Das ist nicht selbstverständlich. Und er betont: Nachwuchsfahrer sollten sich nicht nur auf die Königsklasse konzentrieren.

Für Max Verstappen erfüllte sich der Traum vom Formel-1-Aufstieg schon früh. Als der Niederländer 2015 im Albert Park von Melbourne zu seiner GP-Premiere antrat, war er noch nicht einmal volljährig. Im zarten Alter von 17 Jahren und 166 Tagen erlebte er seinen ersten Rennsonntag als Stammfahrer in der Vierrad-Königsklasse.

Der vierfache Weltmeister weiss: Es ist nicht selbstverständlich, dass Nachwuchsfahrer es bis an die Spitze der Formelsport-Pyramide schaffen – auch wenn genügend Talent vorhanden ist. Deshalb appelliert er an die Jugend, sich bei ihrem Karriere-Weg nicht nur auf den GP-Zirkus zu konzentrieren.

Im Fahrerlager von Baku erklärt Verstappen, als er auf dieses Thema und die Bedeutung von Langstreckenrennen angesprochen wird: «Das alles hängt von deiner eigenen Einstellung als Fahrer ab. Wenn du dich bereits festgelegt hast und nichts an deiner Einstellung ändern willst, dann spricht man gegen eine Wand.»

«Einige der Fahrer, denen ich nahe stehe, träumen von der Formel 1. Und ich rate ihnen immer, die Augen offen zu halten, nur für den Fall, dass es mit dem Aufstieg in die Königsklasse nicht klappt. Denn nicht jeder bekommt eine Chance, auch wenn manche gut genug dafür wären. Und ich denke, der Langstreckensport bietet viele Möglichkeiten, eine erfolgreiche Langstreckenkarriere zu absolvieren», betont der 66-fache GP-Sieger.

s könne gefährlich sein, sich nur auf die Formel 1 zu konzentrieren, mahnt der Titelverteidiger aus dem Red Bull Racing Team. Gleichzeitig räumt er ein: «Ich weiss aber auch, dass viele Fahrer davon träumen, hier mitzufahren, und es ist nicht einfach, einen Traum zu begraben.» Aber sobald ein Fahrer realisiert, dass es nicht klappen könne, und deshalb ein GT3-Auto oder ein Hypercar ausprobiert, verliebe er sich auch in diese Fahrzeuge, ist sich Verstappen sicher. «Es dauert nur eine Weile, bis sie überzeugt sind.»



WM-Stand (nach 16 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 324 Punkte

02. Norris 293

03. Verstappen 230

04. Russell 194

05. Leclerc 163

06. Hamilton 117

07. Albon 70

08. Antonelli 66

09. Hadjar 38

10. Hülkenberg 37

11. Stroll 32

12. Alonso 30

13. Ocon 28

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Bortoleto 18

17. Bearman 16

18. Sainz 16

19. Tsunoda 12

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 617 Punkte

02. Ferrari 280

03. Mercedes 260

04. Red Bull Racing 239

05. Williams 86

06. Aston Martin 62

07. Racing Bulls 61

08. Sauber 55

09. Haas 44

10. Alpine 20