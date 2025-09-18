Oscar Piastri: «Hatte den 2. Platz nicht verdient»

Oscar Piastri hat auch in Baku viele Fragen zur McLaren-Stallorder von Monza beantworten müssen. Der Formel-1-WM-Leader erklärte, was ihm sein Manager Mark Webber nach dem Italien-GP gesagt hat.

Für Oscar Piastri war es keine einfache Situation: Als der McLaren-Pilot nach dem Boxenstopp in Monza vor seinem Teamkollegen Lando Norris unterwegs war, der vor dem Reifenwechsel noch die Nase vorn gehabt hatte, bat ihn sein Team, die Position zurückzugeben. Denn obwohl Norris als besser platzierter McLaren-Fahrer eigentlich als Erster an die Box hätte fahren müssen, wurde Piastri zuerst abgefertigt.

Der Hintergedanke der Team-Strategen im Papaya-Lager lautete, den Rennfahrer aus Melbourne gegen seinen Hintermann Charles Leclerc abzusichern. Die Reihenfolge der Stopps, die in aufeinanderfolgenden Runden durchgeführt wurde, sollte aber nichts an der Reihenfolge auf der Piste ändern. Doch dann ging der Stopp von Norris auch noch in die Hose, der WM-Zweite musste sich mehr als fünf Sekunden gedulden, bevor er weiterfahren durfte. Dadurch fiel er hinter Piastri zurück.

Piastri erklärte am Funk zunächst, dass ein verpatzter Boxenstopp doch Teil des Racings sei und man deswegen nicht die Plätze tauschen müsse. Dennoch tat er, wie ihm befohlen wurde. Und nach der Zieldurchfahrt stellte er sich hinter die Teamführung. Auch rückblickend hat sich nichts an seiner Haltung geändert.

Im Fahrerlager von Baku sagte der WM-Leader: «Ich habe das Gefühl, dass ich genügend Freiheiten im Titelkampf habe. Und die wichtigste Erkenntnis, die ich aus Monza mitnehme, ist die Tatsache, dass ich angesichts meines Tempos und meiner Leistung an diesem Wochenende nicht verdient hätte, weiter vorne als auf Platz 3 zu landen. Und es gibt da auch keine richtige oder falsche Vorgehensweise. Hätten wir es anders gemacht, dann würde die andere Hälfte der Fans sagen, dass das falsch sei.»

Auf die Frage, wie sein Manager Mark Webber nach dem Rennen reagiert habe, offenbarte Piastri auch: «Er hat nicht viel gesagt. Wie gesagt, angesichts meiner Leistung hatte ich den zweiten Platz auch nicht verdient. Ich war stellenweise schnell, aber übers Wochenende gesehen nicht schnell genug. Und Mark sieht das ziemlich ähnlich. Ich habe das mit dem Team und mit Mark besprochen, und wir sind uns da alle einig.»



WM-Stand (nach 16 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 324 Punkte

02. Norris 293

03. Verstappen 230

04. Russell 194

05. Leclerc 163

06. Hamilton 117

07. Albon 70

08. Antonelli 66

09. Hadjar 38

10. Hülkenberg 37

11. Stroll 32

12. Alonso 30

13. Ocon 28

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Bortoleto 18

17. Bearman 16

18. Sainz 16

19. Tsunoda 12

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 617 Punkte

02. Ferrari 280

03. Mercedes 260

04. Red Bull Racing 239

05. Williams 86

06. Aston Martin 62

07. Racing Bulls 61

08. Sauber 55

09. Haas 44

10. Alpine 20