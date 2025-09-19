Mehr Formel-1-Sprintrennen? Lewis Hamilton begeistert

Lewis Hamilton ist sich sicher: Auch bei den Fans kommen die Sprintrennen gut an

Die Formel-1-Verantwortlichen wollen in Zukunft noch mehr Sprintrennen durchführen. Die meisten Fahrer reagieren verhalten auf dieses Vorhaben. Nicht so Lewis Hamilton, der mit seiner Meinung überrascht.

Für viele langjährige Formel-1-Fans sind die ständigen Anpassungen am Format der GP-Wochenenden ein Ärgernis. Für sie bietet die Königsklasse in ihrer aktuellen Form genügend Spannung für die Zuschauer. Doch es gibt auch Fans, die sich nach jedem Rennen lauthals über fehlende Action beschweren. Und die Formel-1-Verantwortlichen sind sich sicher: Der Grossteil der GP-Zuschauer wünscht sich Änderungen, um die Show zu verbessern.

Unlängst erklärte etwa Formel-1-CEO Stefano Domenicali, dass es in Zukunft mehr Sprint-Wochenenden geben soll. Die Rede ist von bis zu 12 WM-Runden im Sprint-Format, bei dem die Zuschauer sowohl zwei Rennen als auch zwei Qualifyings geboten bekommen. Damit findet an jedem Tag des Rennwochenendes eine Session statt, in der es entweder um eine gute Ausgangslage oder um Punkte geht.

Die GP-Stars selbst reagieren grösstenteils verhalten auf das Vorhaben, noch mehr Sprints in den mit 24 Grands Prix und sechs Mini-Rennen bereits vollgepackten WM-Kalender aufzunehmen. Lewis Hamilton ist hingegen für eine Erhöhung der Anzahl Sprint-Wochenenden, wie er im Fahrerlager von Baku betonte.

«Ich persönlich mag die Sprint-Wochenenden. Ich hatte schon vor vielen Jahren beanstandet, dass wir jedes Wochenende den gleichen Ablauf haben und dass man mal etwas Anderes ausprobieren sollte. Und dann wurden die Sprint-Rennen eingeführt», erklärte der 40-Jährige.

«Ich denke, die Sprints machen Spass. Ich bin mir nicht sicher, was man tun könnte, um sie noch weiter zu verbessern. Aber ich finde, diese Sprint-Wochenenden sind wirklich intensiv, weil man nur ein freies Training zur Vorbereitung hat», fuhr Hamilton fort.

«Ich denke, auch die Fans mögen das. Aber was die Anzahl angeht, bin ich mir nicht sicher, zehn Sprints klingen nach sehr viel, aber es gibt sicherlich Strecken, auf denen ein Sprintrennen gut wäre. Deshalb werde ich mich nicht gegen diese Idee stellen», stellte der 105-fache GP-Sieger klar.

Hamiltons letzter Triumph in der Formel 1 war denn auch in einem Mini-Rennen. Der Ferrari-Star feierte in Schanghai im Sprint seine Sieg-Premiere in Rot – nachdem er zuvor schon mit der Sprint-Pole geglänzt hatte. Das Wochenende in China endete dennoch enttäuschend, denn nach dem GP wurden er und sein Teamkollege Charles Leclerc aus der GP-Wertung genommen, weil ihre Autos nicht den technischen Regeln entsprachen. Bei Hamilton war die Bodenplatte zu abgenutzt, Leclercs Auto unterschritt das Mindestgewicht um ein Kilogramm.





WM-Stand (nach 16 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 324 Punkte

02. Norris 293

03. Verstappen 230

04. Russell 194

05. Leclerc 163

06. Hamilton 117

07. Albon 70

08. Antonelli 66

09. Hadjar 38

10. Hülkenberg 37

11. Stroll 32

12. Alonso 30

13. Ocon 28

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Bortoleto 18

17. Bearman 16

18. Sainz 16

19. Tsunoda 12

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 617 Punkte

02. Ferrari 280

03. Mercedes 260

04. Red Bull Racing 239

05. Williams 86

06. Aston Martin 62

07. Racing Bulls 61

08. Sauber 55

09. Haas 44

10. Alpine 20