Aserbaidschan-GP im TV: Darauf kommt’s in Baku an

Max Verstappens Renningenieur Gianpiero Lambiase erklärt, was die größten Herausforderungen auf dem in zwei verschiedene Hälften geteilten Stadtkurs in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku sind und worauf es ankommt.

Der Baku City Circuit ist bei den Fahrern berüchtigt, weil die Wände in den Straßenschluchten der Hauptstadt Aserbaidschans immer nah sind und der Kurs keine Fehler verzeiht. Aber auch bei den Strategen der Formel 1 ist der Aserbaidschan-GP gefürchtet. Gianpiero Lambiase ist bei Red Bull Racing Head of Racing und gleichzeitig der Renningenieur und damit Mann im Ohr von Max Verstappen. Er erklärt, worauf es in Baku ankommt.

Lambiase: «Baku ist eine einzigartige Herausforderung. Es ist fast wie eine Runde in zwei Hälften, mit einer zwei Kilometer langen Geraden und einer Abfolge von mehreren langsamen Kurven.» Teile des Kurses führen um die Altstadt herum, sind eng und kurvig. Dort ist auch die superenge Passage vorbei an der historischen Stadtmauer. Die andere Hälfte des Kurses führt auf langen Geraden und durch meist rechtwinklige Kurven durch die Straßenschluchten.

Lambiase: «Es ist schwierig, das richtige Downforce-Niveau zu finden, um nicht nur die optimale Rundenzeit im Qualifying zu erreichen, sondern auch sicherzustellen, dass wir am Sonntag unter verschiedenen Bedingungen wettbewerbsfähig sind. Die andere Herausforderung besteht darin, dass es sich um einen Stadtkurs handelt, der sehr uneben ist, was zu einigen Problemen beim Bremsen führt.» Normalerweise ist dort, wo die Formel 1 diese Woche fährt, der Berufsverkehr von Baku unterwegs.

Lambiase erklärt: «Deswegen wurden an beiden Autos sowohl während der Session als auch zwischen den Sessions einige mechanische Anpassungen vorgenommen, um unsere Basis zu optimieren. Mit Blick auf das Qualifying und das Rennen gibt außerdem es eine ungewöhnliche Reifenauswahl. Die meisten haben sich für den weichen Reifen entschieden. Wir müssen daher heute Abend einige Analysen durchführen, um das Programm für das Qualifying genau zu prüfen und gleichzeitig sicherzustellen, dass wir am Sonntag beim Rennen mit den Long-Runs in Form sind, die hier durch niedrigere Temperaturen auf der Strecke als üblich beeinträchtigt werden könnten.» Samstag und Sonntag also gegeneinander abwägen – und das beste Paket finden. Auch Regen ist ein Thema für den weiteren Verlauf des Wochenendes.

