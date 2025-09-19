Verstappen will mehr aus sich und dem Auto rausholen

Red Bull Racing-Pilot Max Verstappen war mit Platz 6 und 7 in den ersten beiden Trainings nicht voll zufrieden, sieht sich und sein Team aber auf einem guten Weg. Er will noch mehr rausholen – aus sich und seinem Auto.

Noch kein perfekter, aber ein «gar nicht so schlechter» Freitag für Red Bull Racing-Pilot für Max Verstappen in Baku vor dem Großen Preis von Aserbaidschan.

Der Niederländer wurde im ersten Training (das wegen einer längeren Rotphase unterbrochen war) Siebter; im zweiten, etwas repräsentativeren Training dann Sechster. Insgesamt zeigten sich der Red Bull Racing-Pilot und sein Team zufrieden.

Verstappen sagte nach der zweiten Session: «Es war gar nicht so schlecht. Das Auto fühlt sich gut an, was positiv ist. Wir haben auf einer sehr speziellen Strecke eine gute Balance gefunden. Das ist es, was man braucht. Alles muss zusammenpassen, um eine gute Runde zu fahren.» Der Baku City Circuit ist eine außergewöhnlich lange Strecke (6,003 km) und kombiniert lange Geraden und 90 Grad-Kurven durch die Häuserschluchten mit einer engen und kurvigen Passage durch die historische Altstadt von Baku. Der Kurs ist speziell, die Abstimmung schwierig. Dazu kommt: als nicht-permanenter Kurs sind die Asphaltbedingungen herausfordernd.

Ein bisschen mehr sei aber auch noch drin, so der Niederländer: «Ich denke, uns fehlt noch ein bisschen über eine Runde, aber da ist noch mehr aus dem Auto und auch aus mir herauszuholen. Hoffentlich wird es morgen noch ein bisschen besser.»

Mehrere Teams hatten in den Trainings mit dem niedrigen Grip auf dem Stadtkurs zu kämpfen, die McLaren landeten beispielsweise beide in der Mauer. Auch Red Bull Racing-Pilot Max Verstappen tat sich schwer, kam aber glimpflich durch: «Es ist hier ziemlich rutschig und wegen der weichen Reifenmischungen schwierig für die Reifen, aber es lief ganz gut. Ich gehe davon aus, dass einige Teams sehr nah beieinander liegen werden und es wirklich eine perfekte Runde braucht.»

Vor dem Qualifying am Samstag um 14 Uhr mitteleuropäischer Zeit steht noch ein drittes Training am Vormittag an (10.30 Uhr), in dem die Strecke weiter an Grip aufbauen kann und die Piloten weiter an ihrer Abstimmung arbeiten werden.

2. Training, Aserbaidschan

01. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:41,293 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:41,367

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:41,770

04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:41,779

05. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:41,891

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:41,902

07. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:41989

08. Esteban Ocon (F), Haas, 1:42,167

09. Alex Albon (T), Williams, 1:42,177

10. Lando Norris (GB), McLaren, 1:42,199

11. Carlos Sainz (E), Williams, 1:42,255

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:42,295

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:42,443

14. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:42,444

15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:42,561

16. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:42,674

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:42,771

18. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:42,820

19. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:42,967

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:43,322

1. Training, Aserbaidschan

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:42,704 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:43,014

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:43,256

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:43,257

05. Alex Albon (T), Williams, 1:43,563

06. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:43,738

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:43,790

08. Carlos Sainz (E), Williams, 1:43,859

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:43,903

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:43,975

11. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:43,985

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:43,986

13. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:44,087

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:44,087

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:44,139

16. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:44,151

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:44,329

18. Esteban Ocon (F), Haas, 1:44,439

19. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:45,299

20. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:45,418