Marko: «Dann kann Verstappen um den Sieg kämpfen»

Max Verstappen schloss den Trainingsfreitag mit der sechstschnellsten Runde ab. Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko sagte hinterher, was geschehen muss, damit der Titelverteidiger um den Sieg kämpfen kann.

In Monza schaffte Max Verstappen, was ihm viele Beobachter nicht zugetraut hätten: Nach der Eroberung der Pole-Position setzte er sich auch tags darauf im Rennen durch und feierte seinen dritten Saisonsieg. Danach erklärte der Red Bull Racing-Star freudig, dass man bei der Abstimmung des Autos einen Schritt nach vorne gemacht habe.

Davon war am Trainingsfreitag allerdings nicht viel zu sehen. Der Titelverteidiger drehte im ersten Training die siebtschnellste Runde und reihte sich damit hinter seinem Teamkollegen Yuki Tsunoda ein. Auf die Spitzenzeit von Lando Norris fehlte ihm mehr als eine Sekunde. Am Nachmittag verkürzte er seinen Abstand zur Spitzenzeit, die diesmal Lewis Hamilton aufstellte, auf knapp sechs Zehntel.

Dr. Helmut Marko erklärte mit Blick auf die Leistung des 66-fachen GP-Siegers: «Die Longruns verliefen vielversprechend, ich denke, wir sind in der Lage, vorne mitzukämpfen.» Der Red Bull-Motorsportberater stellte aber auch gleich klar: «Im Qualifying müssen wir auf einer schnellen runde noch ein bis eineinhalb Zehntel finden. Aber das sollte mit der Feinabstimmung möglich sein.»

Eine halbe Zehntel könne man überdies auch bei der Motor-Einstellung noch herausholen, offenbarte der Grazer. Und er erklärte: «Wir können hier beweisen, dass Monza kein Einzelfall war. Ich denke, wir werden im Qualifying einen Top-3-Platz belegen. Und das bedeutet, dass wir auch um den Sieg kämpfen können. Der Schwung stimmt also, und das Auto hat nun ein breiteres Arbeitsfenster, weshalb es einfacher abzustimmen ist. Da haben wir definitiv einen Schritt nach vorne gemacht.»

Zufrieden zeigte sich der Österreicher auch mit der Longrun-Darbietung von Verstappens Teamkollegen Yuki Tsunoda. Marko sagte: «Er hat einen sehr guten Longrun gemacht. Im Qualifying fehlt noch etwas Zeit auf Max, aber im Longrun war er dran.»

2. Training, Aserbaidschan

01. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:41,293 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:41,367

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:41,770

04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:41,779

05. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:41,891

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:41,902

07. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:41989

08. Esteban Ocon (F), Haas, 1:42,167

09. Alex Albon (T), Williams, 1:42,177

10. Lando Norris (GB), McLaren, 1:42,199

11. Carlos Sainz (E), Williams, 1:42,255

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:42,295

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:42,443

14. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:42,444

15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:42,561

16. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:42,674

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:42,771

18. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:42,820

19. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:42,967

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:43,322

1. Training, Aserbaidschan

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:42,704 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:43,014

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:43,256

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:43,257

05. Alex Albon (T), Williams, 1:43,563

06. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:43,738

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:43,790

08. Carlos Sainz (E), Williams, 1:43,859

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:43,903

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:43,975

11. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:43,985

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:43,986

13. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:44,087

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:44,087

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:44,139

16. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:44,151

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:44,329

18. Esteban Ocon (F), Haas, 1:44,439

19. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:45,299

20. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:45,418