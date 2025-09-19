Lewis Hamilton: Lieber Kunst statt schnelle Autos

Im Fahrerlager von Baku hat Lewis Hamilton offenbart: Seine illustre Sammlung an Supersportwagen gibt es nicht mehr. Der siebenfache Weltmeister sammelt lieber Kunst, wie er betonte.

Die Supersportwagen, die der siebenfache Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton im Laufe seiner Karriere besass, konnten sich sehen lassen. Der Brite, der nach der letztjährigen Saison von Mercedes zu Ferrari wechselte, besass unter anderem eine Spezialausgabe des Pagani Zonda.

Er nannte auch mehrere Mercedes-AMG, darunter den formschönen Flitzer «Project One», sein Eigen, und er besass natürlich auch mehrere Ferrari-Modelle, sowie sowohl einen McLaren P1 als auch einen F1 von 1995. Noch älter waren der Shelby Cobra 427 von 1966 und sein Ford Mustang Shelby GT500 von 1967.

Die beachtliche Sammlung, die er in seinen Garagen in Monaco und Los Angeles gelagert hatte, existiert aber nicht mehr, wie der Ferrari-Pilot bei seiner Presserunde in Baku offenbart hat. Denn Hamilton sammelt gemäss Eigenaussage nicht mehr Supersportwagen, sondern Kunstwerke.

«Ich besitze keine Autos mehr, ich habe sie alle verkauft. Ich interessiere mich mittlerweile mehr für Kunst. Wenn ich mir ein Auto kaufen würde, dann wäre es der F40, aber das ist ein schönes Stück», erklärte der Rekord-GP-Sieger gelassen.

Früher in diesem Jahr hatte Hamilton offenbart: «Etwas, was ich wirklich noch machen will, ist einen Ferrari zu entwerfen. Es soll ein F44 werden, basierend auf einem F40, mit einem Schaltknüppel. Das ist es, woran ich in den nächsten Jahren arbeiten werde.»



2. Training, Aserbaidschan

01. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:41,293 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:41,367

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:41,770

04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:41,779

05. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:41,891

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:41,902

07. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:41989

08. Esteban Ocon (F), Haas, 1:42,167

09. Alex Albon (T), Williams, 1:42,177

10. Lando Norris (GB), McLaren, 1:42,199

11. Carlos Sainz (E), Williams, 1:42,255

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:42,295

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:42,443

14. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:42,444

15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:42,561

16. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:42,674

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:42,771

18. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:42,820

19. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:42,967

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:43,322



1. Training, Aserbaidschan

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:42,704 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:43,014

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:43,256

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:43,257

05. Alex Albon (T), Williams, 1:43,563

06. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:43,738

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:43,790

08. Carlos Sainz (E), Williams, 1:43,859

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:43,903

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:43,975

11. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:43,985

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:43,986

13. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:44,087

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:44,087

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:44,139

16. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:44,151

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:44,329

18. Esteban Ocon (F), Haas, 1:44,439

19. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:45,299

20. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:45,418