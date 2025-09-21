Toto Wolff: «Enttäuscht», aber Lob für Antonelli

Mercedes startet von den Plätzen 4 und 5 in den Formel-1-GP von Aserbaidschan. Teamchef Toto Wolff war dennoch «leicht enttäuscht» vom Ergebnis – aber immerhin zufrieden mit der Leistung seiner Fahrer.

Im Chaos-Qualifying vor dem Großen Preis von Aserbaidschan ergatterte Mercedes die Startplätze 4 und 5. Eigentlich nicht schlecht – doch beim deutschen Team ist man trotzdem nicht komplett zufrieden.

Teamchef und Geschäftsführer Toto Wolff: «Das war ein schwieriges Qualifying, dessen Ergebnis uns letztlich leicht enttäuscht hat. Zwar sind mehrere unserer engsten Konkurrenten ausgeschieden, doch wir konnten das nicht optimal für uns nutzen.» Im Q2 hatte sich Ex-Mercedes-Mann Lewis Hamilton (jetzt Ferrari) bereits verabschiedet, zu Beginn des Q3 verunfallten auch dessen Kollege Charles Leclerc sowie WM-Leader Oscar Piastri (McLaren). Auch dessen Kollege Lando Norris landete hinter den Mercedes-Piloten.

Wolff: «Wir haben uns beim letzten Versuch für unterschiedliche Reifenmischungen auf beiden Autos entschieden, aber keiner der Fahrer hatte das Gefühl, das Maximum herausgeholt zu haben. Das war schade, aber mit den Startplätzen 4 und 5 haben Kimi und George dennoch gute Chancen, ein starkes Ergebnis zu erzielen.»

Nach dem Monza-GP hatte Wolff seinen Schützling Antonelli erstmals öffentlich härter kritisiert. Mit den ersten beiden Streckentagen Baku ist der Österreicher aber zufrieden. Wolff: «Es war erfreulich, Kimi an diesem Wochenende bislang zu beobachten. Er ist sauber gefahren und hat in einer Session, in der andere zu kämpfen hatten, die ganze Zeit über einen kühlen Kopf bewahrt.»

George Russell, der am Donnerstag den Medientag ausließ und sich schonte, ist mit einer Atemwegserkrankung immer noch nicht ganz fit, hat sich im zweistündigen Qualifying aber trotzdem Platz 5 erkämpft. Wolff: «George hat unterdessen mit einer Krankheit gekämpft und dennoch gute Leistungen gezeigt, obwohl er nicht zu 100 Prozent fit war. Das entspricht genau seinem Charakter, und er wird entschlossen sein, seine Arbeit im Rennen mit einer guten Leistung zu beenden, unabhängig davon, wie er sich fühlt.»

Russell gab am Samstagabend an, noch nicht bei 100 Prozent gewesen zu sein, seine Medienrunden ließ er krankheitsbedingt aus (am Funk war er immer noch hörbar heiser). Über sein Team teilte er mit, dass er auf eine gute Erholung in der Nacht hoffe.

Qualifying, Aserbaidschan

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:41,117 min

2. Carlos Sainz (E), Williams, 1:41,595

3. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:41,707

4. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:41,717

5. George Russell (GB), Mercedes, 1:42,070

6. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:42,143

7. Lando Norris (GB), McLaren, 1:42,239

8. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:42,372

9. Oscar Piastri (AUS), McLaren, ohne Zeit im Q3

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari, ohne Zeit im Q3

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:41,857

12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:42,183

13. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:42,277

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:43,061

15. Oliver Bearman (GB), Haas, ohne Zeit im Q2

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:42,779

17. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:42,916

18. Pierre Gasly (F), Alpine, 1.43,139

19. Alex Albon (T), Williams, 1:43,778

20. Esteban Ocon (F), Haas, 1:43,004*

* = Disqualifiziert, illegaler Heckflügel