Ferrari-Star Lewis Hamilton nach Q2-Aus: «Ein Schock»

Ferrari-Star Lewis Hamilton hatte am Trainingsfreitag auf dem Baku City Circuit noch den Ton angegeben. Im Qualifying zum Aserbaidschan-GP erlebte der siebenfache Weltmeister aber eine böse Überraschung.

Das Chaos-Qualifying von Baku, das ganze sechs Mal unterbrochen werden musste, brachte einige unerwartete Sieger und Verlierer hervor. Zu den Letzteren gehörte Lewis Hamilton, der im Ferrari am Vortag noch die Tagesbestzeit aufgestellt hatte. Doch im Abschlusstraining hatte der Rekord-GP-Sieger kein Glück. Für ihn war die Zeitenjagd bereits im Q2 vorbei, er musste sich mit dem zwölften Platz begnügen.

Wie es dazu kam, erzählte der siebenfache Weltmeister hinterher. Er seufzte: «Ich bin natürlich sehr enttäuscht. Das Auto hat sich gestern super angefühlt, aber heute haben wir eine Richtung eingeschlagen, die auf dem Papier wie die richtige Option aussah... Unser Tempo war gut, wir konnten auch Fortschritte machen. Ich habe mich gut gefühlt und machte auch keine Fehler – man hat mich nicht in irgendeinem Notausgang gesehen.»

«Es war einfach so, dass ich am Ende auf dem falschen Reifen unterwegs war. Und das ist hart», fügte der 40-Jährige an. «Jeder, der vor mir landete, war im Grunde auf den mittelharten Reifen unterwegs. Aber ich hatte wegen unseres Trainingsplans einen Satz davon im zweiten Training gebraucht, und dadurch bin ich ins Hintertreffen geraten.»

Auf die Frage, ob er nicht für einen schnellen Reifenwechsel und zum Nachtanken hätte an die Box abbiegen können, beantwortete der Ferrari-Star folgendermassen: «Ja, aber es wurde entschieden, dass wir das nicht machen. Ich wollte es, aber das Team hat gesagt, dass es zu lange dauern würde, die Reifen auf Temperatur zu bringen, oder etwas in diese Richtung. Und dass uns dann die Zeit und der Sprit ausgehen würden. Das ist natürlich nicht so gut, aber wir werden das intern besprechen.»

In versöhnlicherem Ton fügte Hamilton an: «Aber es gibt auch viel Positives, das wir mitnehmen können. Ich habe mich wirklich gut gefühlt. Ich dachte wirklich, dass ich um die Pole kämpfen konnte, deshalb ist das ein schon ein kleiner Schock. Aber ich nehme diesen Tiefschlag hin und gebe weiterhin mein Bestes.

Qualifying, Aserbaidschan

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:41,117 min

2. Carlos Sainz (E), Williams, 1:41,595

3. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:41,707

4. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:41,717

5. George Russell (GB), Mercedes, 1:42,070

6. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:42,143

7. Lando Norris (GB), McLaren, 1:42,239

8. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:42,372

9. Oscar Piastri (AUS), McLaren, ohne Zeit im Q3

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari, ohne Zeit im Q3

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:41,857

12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:42,183

13. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:42,277

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:43,061

15. Oliver Bearman (GB), Haas, ohne Zeit im Q2

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:42,779

17. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:42,916

18. Esteban Ocon (F), Haas, 1:43,004

19. Pierre Gasly (F), Alpine, 1.43,139

20. Alex Albon (T), Williams, 1:43,778