Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Formel 1: Esteban Ocon disqualifiziert

Baku-GP im Live-Ticker: Max Verstappen unschlagbar?

Von Vanessa Georgoulas
Max Verstappen nimmt auch das Strassenrennen von Baku von der Pole in Angriff
© Red Bull Content Pool

Max Verstappen nimmt auch das Strassenrennen von Baku von der Pole in Angriff

Formel-1-Star Max Verstappen konnte in Monza von der Pole aus den Sieg einfahren. Schafft das der Red Bull Racing-Star auch auf dem Strassenkurs von Baku? Die Antwort darauf gibt’s hier im Live-Ticker.
Jetzt für den Newsletter anmelden und alle Highlights zweimal wöchentlich direkt in den Posteingang erhalten!

Mit einer fehlerfreien Runde schaffte Max Verstappen im Qualifying von Baku das, was er schon in Monza hinbekommen hatte: Er holte sich die Pole für den Grand Prix. Der Titelverteidiger aus dem Red Bull Racing Team sicherte sich damit die beste Ausgangslage für den Aserbaidschan-GP.

Den Platz neben dem vierfachen Champion sicherte sich Carlos Sainz, der vom richtigen Timing profitierte: Weil er schon früh eine gezeitete Q3-Runde drehte, durfte er sich lange Hoffnungen auf die Pole machen. Denn zwei Unterbrechungen – einerseits wegen des Unfalls von Charles Leclerc und kurz darauf wegen des Abflugs von Oscar Piastri – und die schlechter werdenden Wetter- und Pistenverhältnisse erschwerten es dem Rest des Feldes, am Ende noch eine bessere Runde zu drehen.

Dass dies nur Verstappen gelang, war keine Überraschung für den Williams-Piloten, wie er hinterher erklärte. Und er betonte auch, dass er die gute Startposition nutzen wolle, um einen Podestplatz einzufahren.

Auch auf dem dritten Platz des Qualifyings reihte sich ein Überraschungsgegner für die üblichen Spitzenreiter ein: Racing Bulls-Fahrer Liam Lawson ereilte das gleiche glückliche Schicksal wie Sainz – auch der Neuseeländer hatte eine starke Runde zu Beginn der Session geschafft.

Kein Glück hatten hingegen die GP-Stars von Ferrari und McLaren: Lewis Hamilton schied wegen Reifensorgen bereits im Q2 als Zwölfter aus, sein Teamkollege musste sich nach dem Crash mit Platz 10 begnügen. Vor ihm fährt Piastri los, der wegen seines Unfalls, der sich kurz darauf ereignete, auch nicht über den neunten Quali-Rang hinauskam. Sein Stallgefährte Lando Norris blieb den Wänden fern, musste sich aber dennoch mit Platz 7 hinter Verstappen, Sainz, Lawson, Kimi Antonelli, George Russell und Yuki Tsunoda begnügen.

Wie weit der Brite nach vorne kommen kann, ob die Ferrari-Stars eine Aufholjagd zeigen und was Verstappen an der Spitze macht, kann hier im Ticker von SPEEDWEEK.com live mitverfolgt werden.

Diesen Artikel teilen auf...

Mehr über...

Siehe auch

Videos

Thema der Woche

Marquez-Brüder: Barcelona-Sieg als Wendepunkt?

Von Michael Scott
Im MotoGP-Grand-Prix in Barcelona konnte Alex Marquez Bruder Marc überflügeln und einen Meilenstein erreichen. SPEEDWEEK.com-Kolumnist Michael Scott fragt sich, ob das ein Wendepunkt sein könnte.
» weiterlesen
 

TV-Programm

  • So. 21.09., 11:40, ORF 1
    Formel 1: Großer Preis von Aserbaidschan
  • So. 21.09., 12:25, ORF 1
    Formel 1: Großer Preis von Aserbaidschan
  • So. 21.09., 13:15, Eurosport 2
    Motorradsport: 24-Stunden-Rennen Bol d'Or
  • So. 21.09., 14:40, Motorvision TV
    King of the Roads
  • So. 21.09., 14:40, ORF 1
    Formel 1: Großer Preis von Aserbaidschan
  • So. 21.09., 15:25, Motorvision TV
    Isle of Man Tourist Trophy
  • So. 21.09., 16:15, Hamburg 1
    car port
  • So. 21.09., 17:30, Motorvision TV
    IMSA Sportscar Championship
  • So. 21.09., 18:10, ServusTV
    Formel 1: Großer Preis von Aserbaidschan
  • So. 21.09., 19:00, ORF Sport+
    Motorsport: European Le Mans Series
» zum TV-Programm
6.96 13091925 C2109054513 | 5