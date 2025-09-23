Red Bull: Qualmende Reifen & Stunt-Action in Budapest

Auch Mad Mike unterhielt die 40.000 Fans, die sich in Budapest zum Red Bull Show Run einfanden

Beim Red Bull Show Run am Sonntag war sowohl die Zweirad- als auch die Vierrad-Königsklasse vertreten

Budapest stand am Sonntag ganz im Zeichen der Vollgas-Branche: Zum Red Bull Showrun fanden sich 40.000 Fans am Rande der Stefánia-Strasse ein, um ein ganz besonderes Spektakel live zu erleben.

Während die Formel-1-Piloten auf dem Strassenkurs von Baku um WM-Punkte kämpften, gab das Red Bull-Showrun-Team in Europa Gas. Am Sonntag wurde Budapest zur Bühne für die Motorsport-Stars und andere Athleten, die den 40.0000 Zuschauern eine besondere Show boten.

Höhepunkt war die Ausfahrt der beiden ehemaligen Formel-1-Fahrer und Red Bull-Markenbotschafter David Coulthard und Patrick friesacher, die in RB7-Formel-1-Rennwagen im Look von Red Bull Racing und Racing Bulls auf der Stefánia-Strasse Gas gaben.

Friesacher war mit einem Helm unterwegs, der im Design von Künstler Mentha lackiert war. Auf Wunsch des Österreichers enthielt der Graffiti-Look die Begriffe «Gratitude» und «Love» sowie die Namen von Friesachers Kindern.

Neben den Formel-1-Showruns sorgten auch die Darbietungen der Red Bull Driftbrothers, von Mad Mike, Sam Sam, Motorrad-Stuntman Aras, and MotoGP-Star Jonas Folger für Begeisterung beim Publikum. Mit rauchenden Reifen und spektakulären Stunt-Einlagen trugen sie ihren Teil zur Show bei.

Coulthard betonte: «Der Red Bull Showrun bietet immer die grossartige Chance, den Fans die Atmosphäre der Formel 1 näher zu bringen. Es ist nicht nur ein technisches Sportereignis, sondern ein echtes Festival, bei dem wir zeigen können, wie einzigartig diese Welt ist.»

«Die Strecke in Budapest war fantastisch, das Fahrerlager wurde einem wunderschönen Ort errichtet. Es war immer offensichtlich, wie sehr das ungarische Publikum die Formel 1 liebt, also hatten wir einen fantastischen Tag, ich habe es wirklich genossen», freute sich der 54-Jährige Schotte.

Und Drift-Champion Mad Mike pflichtete ihm bei. Er schwärmte: «Das war ein unglaubliches Erlebnis, mit diesem mehr als 1000 PS starken Auto durch die Stadt zu flitzen und dem Publikum eine Show zu bieten. Es ist unglaublich, wie sehr die Leute hier diese Show lieben. Ich werde auf jeden Fall nach Budapest zurückkehren.»