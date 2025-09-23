Antonelli und Russell: Reifen-Überraschung in Baku

Die Mercedes-Stars George Russell und Kimi Antonelli haben in Baku ein starkes Rennen gezeigt. Das war nicht selbstverständlich, wie der leitende Streckeningenieur Andrew Shovlin nach dem GP verriet.

Für George Russell begann das Rennwochenende in Aserbaidschan sehr schlecht, dafür endete es erfreulich. Er kämpfte mit einer Krankheit und es war nicht klar, ob er am Trainingsfreitag überhaupt in der Lage sein würde, seine Arbeit im Cockpit zu verrichten. Der Brite schaffte es aber, alle Sessions durchzustehen, und im Qualifying konnte er sich mit dem fünften Platz auch eine gute Ausgangslage verschaffen.

Diese nutzte er, um im Rennen dann nach vorne zu fahren und mit dem zweiten Platz auf das Podest zurückzukehren, auf dem er zuletzt in Ungarn stand. Sein Teamkollege Kimi Antonelli durfte als Viertschnellster des Abschlusstrainings sogar noch weiter vorne starten, kam am Ende aber auch als Vierter ins Ziel.

Das Team entschied sich für unterschiedliche Reifenstrategien, und das aus einem einfachen Grund, wie Andrew Shovlin hinterher betonte. Er erklärte: «Aufgrund fehlender Longrun-Daten und der vielen Fahrer, die nicht von ihren gewohnten Startpositionen aus losfuhren, haben wir uns für unterschiedliche Strategien bei den Startreifen entschieden.» Die grosse Frage lautete, wie das Auto im Renntrimm auf den beiden Mischungen zurechtkommt.

Das Team erlebte eine positive Überraschung, wie der leitende Ingenieur des Mercedes-Werksteams freudig erklärte: «Da wir im Training weder die mittelharten noch die harten Reifen getestet hatten, war es gut zu sehen, dass das Auto auf beiden Mischungen gut zurechtgekommen ist.»

Seine Rennbilanz fällt entsprechend positiv aus: «Wir hatten in Aserbaidschan ein solides Wochenende, das sich am Rennsonntag fortgesetzt hat. Wir haben das Rennen auf beiden Seiten der Box gut umgesetzt, sind wieder auf das Podium zurückgekehrt und haben mit Platz 4 zudem eine gute Punkteausbeute erzielt.»

© Red Bull Content Pool Willkommen zum Rennen in Baku © Red Bull Content Pool Colapinto und Verstappen © Red Bull Content Pool Yuki Tsunoda © Getty Images Piastri und Hamilton © Red Bull Content Pool Lawson und Hadjar © Red Bull Content Pool Start des Rennens © Getty Images Lando Norris © Red Bull Content Pool Max Verstappen © Getty Images Charles Leclerc © Getty Images George Russell © Getty Images Carlos Sainz © Getty Images Lewis Hamilton © Getty Images Kimi Antonelli © Red Bull Content Pool Isack Hadjar © Red Bull Content Pool Yuki Tsunoda © Red Bull Content Pool Liam Lawson © Red Bull Content Pool Max Verstappen gewinnt das Rennen © Red Bull Content Pool Sieger Max Verstappen © Red Bull Content Pool Russell, Verstappen, Sainz © Red Bull Content Pool Sieger Max Verstappen © Red Bull Content Pool Verstappen, Tsunoda und Team Zurück Weiter

Auch die Fahrer bekamen gute Noten. Shovlin lobte: «George nutzte das gute Fahrverhalten in seinem ersten Stint zu seinem Vorteil, fuhr einen Vorsprung heraus und erreichte dank eines perfekt ausgeführten Boxenstopps unserer Mechaniker den zweiten Platz. Das war eine beeindruckende Leistung – vor allem, wenn man bedenkt, dass er sich an diesem Wochenende nicht zu 100 Prozent fit gefühlt hat.»

Und auch der Formel-1-Rookie zeigte eine gute Leistung. Der 51-Jährige aus Liverpool betonte: «Für Kimi war es von Anfang bis Ende ein solides Wochenende. Er schonte seine Medium-Reifen zu Beginn und konnte dann Liam Lawson auf der Strecke überholen. In der Schlussphase kam er Sainz zwar näher, das Tempo des Williams und die Schwierigkeiten beim Hinterherfahren bedeuteten jedoch, dass er sich mit dem vierten Platz zufriedengeben musste. Nichtsdestotrotz hat er nach einigen schwierigen Wochenenden gezeigt, wozu er fähig ist, und wir sind sicher, dass er in der Schlussphase der Saison noch weitere Fortschritte machen wird.»

Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:26,408 h

02. George Russell (GB), Mercedes, +14,609 sec

03. Carlos Sainz (E), Williams, +19,199

04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +21,760

05. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +33,290

06. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +33,808

07. Lando Norris (GB), McLaren, +34,227

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +36,310

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +36,774

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +38,982

11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +67,606

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +68,262

13. Alex Albon (T), Williams, +72,870

14. Esteban Ocon (F), Haas, +77,580

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +78,707

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +80,237

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +96,392

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

Out

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Unfall

WM-Stand (nach 17 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 324 Punkte

02. Norris 299

03. Verstappen 255

04. Russell 212

05. Leclerc 165

06. Hamilton 121

07. Antonelli 78

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Stroll 32

12. Sainz 31

13. Lawson 30

14. Alonso 30

15. Ocon 28

16. Gasly 20

17. Tsunoda 20

18. Bortoleto 18

19. Bearman 16

20. Colapinto 0

21. Doohan 0





Konstrukteurspokal

01. McLaren 623 Punkte

02. Mercedes 290

03. Ferrari 286

04. Red Bull Racing 272

05. Williams 101

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 62

08. Sauber 55

09. Haas 44

10. Alpine 20