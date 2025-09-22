Nico Hülkenberg: Das sagt er zur Kollision mit Ocon

Nico Hülkenberg reiste ohne frische WM-Punkte aus Aserbaidschan ab. Auf dem Strassenkurs von Baku hatte der Deutsche alle Hände voll zu tun. In der Startphase kam es zu einer Berührung mit Ocon.

Für Nico Hülkenberg begannen die Probleme in Baku bereits lange vor dem GP-Start. Der Sauber-Routinier hatte im Qualifying zum Aserbaidschan-GP mit blockierenden Vorderrädern zu kämpfen. Ein Verbremser in der vierten Kurve endete in der Wand, der Frontflügel seines GP-Renners war ab und seine Hoffnung, ins Q2 vorzurücken, verpuffte. Er musste sich mit dem 17. Startplatz begnügen.

Im Rennen hatte er in der ersten Runde dann ein unliebsames Treffen mit dem Haas-Auto von Esteban Ocon. Beide konnten weiterfahren und der Deutsche schaffte es nach dem Restart, in der dritten Kurve gleich an zwei Gegnern vorbeizuziehen. Er schnappte sich Pierre Gasly und Oliver Bearman auf einmal.

Das war aber der einzige Glanzpunkt in einem sonst sehr frustrierenden Rennen für den 38-Jährigen, der die Zielflagge schliesslich als Sechzehnter sah. Die Kollision mit Ocon wollte er aber nicht als Erklärung für die bescheidene Performance bestätigen. Auf die Frage, ob sein GP-Renner dabei zu Schaden gekommen sei, winkte er ab: «Nein, ich denke, keiner von uns hatte ein Problem danach. Es war einfach normales Racing in der ersten Runde, die nicht meine Beste war.»

«Ich denke, ich hab zwei, drei Positionen eingebüsst, danach konnte ich aber zwei davon beim Restart wieder zurückgewinnen. Das war ein schöner Moment in der dritten Kurve, ein Doppelpack, das sich gut anfühlte», fügte er mit breitem Grinsen an.

Nach dem Manöver hing er aber fest, erzählte Hülkenberg, und hielt auch fest: «Da habe ich viel Zeit verloren. Und es kam auch keine Safety-Car-Phase oder so. Deshalb bin ich dann irgendwann an die Box abgebogen und dadurch weit zurückgefallen. Am Ende war das Tempo gut. Aber der Schaden war schon am Vortag im Qualifying und früh im Rennen angerichtet.»

Man werde aus den Fehlern lernen, versprach der WM-Zehnte. «Ich werde einfach versuchen, beim nächsten Mal etwas sauberer zu bleiben.» Mit dem Nachtrennen in Singapur steht nun ein Kräftemessen auf einer Strecke mit vielen langsamen Kurven an. «Das sollte besser zu uns passen», ist sich der Emmericher sicher.



Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:26,408 h

02. George Russell (GB), Mercedes, +14,609 sec

03. Carlos Sainz (E), Williams, +19,199

04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +21,760

05. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +33,290

06. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +33,808

07. Lando Norris (GB), McLaren, +34,227

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +36,310

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +36,774

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +38,982

11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +67,606

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +68,262

13. Alex Albon (T), Williams, +72,870

14. Esteban Ocon (F), Haas, +77,580

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +78,707

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +80,237

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +96,392

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

Out

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Unfall



WM-Stand (nach 17 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 324 Punkte

02. Norris 299

03. Verstappen 255

04. Russell 212

05. Leclerc 165

06. Hamilton 121

07. Antonelli 78

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Stroll 32

12. Sainz 31

13. Lawson 30

14. Alonso 30

15. Ocon 28

16. Gasly 20

17. Tsunoda 20

18. Bortoleto 18

19. Bearman 16

20. Colapinto 0

21. Doohan 0





Konstrukteurspokal

01. McLaren 623 Punkte

02. Mercedes 290

03. Ferrari 286

04. Red Bull Racing 272

05. Williams 101

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 62

08. Sauber 55

09. Haas 44

10. Alpine 20