Tsunoda stark: Dr. Marko nennt die Erfolgsfaktoren

Red Bull Racing-Star Max Verstappen wurde mit seinem Baku-Sieg wieder einmal den hohen Erwartungen gerecht. Auch sein Teamkollege Yuki Tsunoda konnte glänzen – aus gutem Grund, wie Dr. Helmut Marko verrät.

Es war der zweite dominante Auftritt in Folge, den Max Verstappen auf dem anspruchsvollen Baku-Strassenkurs hinlegte: Wie schon beim vorangegangenen Kräftemessen in Monza legte er auch in Aserbaidschan den Grundstein für seinen GP-Erfolg am Samstag mit der schnellsten Qualifying-Runde.

Tags darauf nutzte der Titelverteidiger aus dem Red Bull Racing Team die Gunst der Pole, um sich den Sieg zu sichern. Zu keinem Zeitpunkt im 51 Runden dauernden Rennen wirkte es, als wäre sein vierter GP-Triumph der Saison in Gefahr.

Eine starke Leistung zeigte aber auch Yuki Tsunoda, der im Qualifying zwar eine knappe Sekunde langsamer blieb als der vierfache Weltmeister aus den eigenen Reihen. Mit dem sechsten Platz schaffte er es auch, sein bisher bestes Ergebnis in den Farben des Red Bull Racing Teams einzufahren – auch wenn er hinter dem Racing Bulls-Renner seines Vorgängers Liam Lawson ins Ziel kam.

Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko sagte bei den deutschen Kollegen von «Sky» zum Rennverlauf: «Es war der Auftrag, dass er noch die letzten zwei Runden vor dem Stopp voll fährt, um vor Lawson rauszukommen. Aber offensichtlich waren seine Reifen vielleicht nicht so auf Temperatur und da hat ihn der Lawson gleich überholt. Aber das zeigt, dass hier eine gesunde Rivalität zwischen den zwei Teams ist.»

Dass Tsunodas Formkurve in die richtige Richtung zeigt, kommt nicht von ungefähr, wie der Grazer offenbarte: «Wir haben uns nach dem Rennen in Monza zusammengesetzt. Dort war der Tsunoda im Rennen ja teilweise eine Sekunde langsamer als Max. Wir haben da eine andere Vorgangsweise.»

«Simpel ausgedrückt: Wir wissen, dass man ihn mehr coachen muss, weil er nicht diese Erfahrung von Max hat. Und man gibt ihm Vergleiche, was macht der Max in dieser oder jener Kurve, wo bremst er, welchen Gang legt er ein und dergleichen. Wir haben auch das Auto mehr nach seinen Wünschen abgestimmt, damit es nicht ganz so kritisch ist, wenn er am Limit fährt», ergänzte der 82-Jährige.



Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:26,408 h

02. George Russell (GB), Mercedes, +14,609 sec

03. Carlos Sainz (E), Williams, +19,199

04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +21,760

05. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +33,290

06. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +33,808

07. Lando Norris (GB), McLaren, +34,227

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +36,310

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +36,774

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +38,982

11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +67,606

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +68,262

13. Alex Albon (T), Williams, +72,870

14. Esteban Ocon (F), Haas, +77,580

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +78,707

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +80,237

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +96,392

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

Out

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Unfall



WM-Stand (nach 17 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 324 Punkte

02. Norris 299

03. Verstappen 255

04. Russell 212

05. Leclerc 165

06. Hamilton 121

07. Antonelli 78

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Stroll 32

12. Sainz 31

13. Lawson 30

14. Alonso 30

15. Ocon 28

16. Gasly 20

17. Tsunoda 20

18. Bortoleto 18

19. Bearman 16

20. Colapinto 0

21. Doohan 0





Konstrukteurspokal

01. McLaren 623 Punkte

02. Mercedes 290

03. Ferrari 286

04. Red Bull Racing 272

05. Williams 101

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 62

08. Sauber 55

09. Haas 44

10. Alpine 20