F1-Rookie Kimi Antonelli: Froh, enttäuscht zu sein

Mercedes-Talent Kimi Antonelli schaffte es in Baku kurz nach den Top-3-Fahrern ins Ziel. Das verpasste Podest wurmte den Teenager. Gleichzeitig freute er sich über seine Enttäuschung, wie er hinterher berichtete.

In Aserbaidschan durfte sich Kimi Antonelli über eine satte Punkteausbeute freuen: Der Mercedes-Neuling schaffte es im Rennen auf dem Strassenkurs von Baku als Vierter über die Ziellinie und sammelte damit 12 frische WM-Zähler. Es war sein bestes Ergebnis seit seiner Podest-Premiere, die er Mitte Juni in Kanada feiern durfte.

Die Gefühle des Teenagers waren dennoch gemischt, denn er kreuzte die Ziellinie nur knapp 2,5 sec nach den schnellsten Drei. Ein bisschen enttäuscht sei er schon über den knapp verpassten Podestplatz, erklärte er. Aber er beteuerte auch gleich: «Max Verstappen, George Russell und Carlos Sainz haben sich ihre Podestplätze verdient – Max war an der Spitze eh weit weggezogen. Aber ich hatte mir Hoffnungen auf das Treppchen gemacht.»

«Im letzten Stint kam ich dann auf den harten Reifen fast in DRS-Schlagdistanz zu Carlos, doch die Fahrt in der verwirbelten Luft machte sich schliesslich bemerkbar und meine Reifen mussten etwas leiden. Ich habe also etwas gemischte Gefühle und bin etwas enttäuscht. Aber gleichzeitig denke ich, dass es gut ist, dass ich über einen vierten Platz enttäuscht bin, denn das zeigt, wie gut es lief», fuhr der 19-Jährige aus Bologna fort.

«Das gute Ergebnis habe ich nach der schwierigen Europa-Saison und dem kniffligen Wochenende in Monza, in dem die Performance sehr viel mehr schwankte, auch gebraucht. Aber natürlich sind wir trotzdem etwas enttäuscht, denn ich habe das Gefühl, dass ein Podestplatz möglich gewesen wäre. Aber wir werden nun noch härter arbeiten und versuchen, den Schwung mit nach Singapur zu nehmen», versprach der Lockenkopf mit Blick auf das nächste Kräftemessen ind er asiatischen Metropole.

Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:26,408 h

02. George Russell (GB), Mercedes, +14,609 sec

03. Carlos Sainz (E), Williams, +19,199

04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +21,760

05. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +33,290

06. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +33,808

07. Lando Norris (GB), McLaren, +34,227

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +36,310

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +36,774

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +38,982

11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +67,606

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +68,262

13. Alex Albon (T), Williams, +72,870

14. Esteban Ocon (F), Haas, +77,580

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +78,707

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +80,237

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +96,392

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

Out

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Unfall

WM-Stand (nach 17 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 324 Punkte

02. Norris 299

03. Verstappen 255

04. Russell 212

05. Leclerc 165

06. Hamilton 121

07. Antonelli 78

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Stroll 32

12. Sainz 31

13. Lawson 30

14. Alonso 30

15. Ocon 28

16. Gasly 20

17. Tsunoda 20

18. Bortoleto 18

19. Bearman 16

20. Colapinto 0

21. Doohan 0





Konstrukteurspokal

01. McLaren 623 Punkte

02. Mercedes 290

03. Ferrari 286

04. Red Bull Racing 272

05. Williams 101

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 62

08. Sauber 55

09. Haas 44

10. Alpine 20