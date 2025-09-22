Fernando Alonso: Düstere Prognose für 2 weitere GP

Für Fernando Alonso begann der GP in Baku mit einem Fehlstart, für den er eine Zeitstrafe kassierte. Der Aston Martin-Pilot, der auf Platz 15 landete, ist überzeugt: Auch ohne Strafe wäre es kein gutes Rennen geworden.

Dass selbst die routiniertesten Formel-1-Piloten beim Start patzen können, bewies im Rennen von Baku Fernando Alonso. Das GP-Urgestein durfte von Startplatz 11 losfahren. Er reagierte auf den Frühstart von Oscar Piastri, der als Neunter des Qualifyings vor ihm in der Startaufstellung stand und zuckte – womit er sich eine 5-sec-Zeitstrafe einhandelte.

Der 44-Jährige war nicht überrascht, dass er für den Frühstart bezahlen musste – am Funk entschuldigte er sich, dass er sich auf den WM-Leader im McLaren konzentriert habe. Auch dieser kassierte eine Strafe, die er aber nicht absitzen konnte, weil er zunächst zurückfiel und schliesslich in der Mauer landete.

Auf Alonsos Position wirkte sich der Frühstart nicht aus, erst als er an die Box abbog und sich gedulden musste, fiel er zurück. Allerdings kämpfte er auf dem Strassenkurs mit den langen Geraden mit seinem Speed, der einfach nicht reichte, um sich wieder in die Punkte vorne zu kämpfen. Am Ende musste er sich mit dem 15. Platz begnügen.

© Red Bull Content Pool Willkommen zum Rennen in Baku © Red Bull Content Pool Colapinto und Verstappen © Red Bull Content Pool Yuki Tsunoda © Getty Images Piastri und Hamilton © Red Bull Content Pool Lawson und Hadjar © Red Bull Content Pool Start des Rennens © Getty Images Lando Norris © Red Bull Content Pool Max Verstappen © Getty Images Charles Leclerc © Getty Images George Russell © Getty Images Carlos Sainz © Getty Images Lewis Hamilton © Getty Images Kimi Antonelli © Red Bull Content Pool Isack Hadjar © Red Bull Content Pool Yuki Tsunoda © Red Bull Content Pool Liam Lawson © Red Bull Content Pool Max Verstappen gewinnt das Rennen © Red Bull Content Pool Sieger Max Verstappen © Red Bull Content Pool Russell, Verstappen, Sainz © Red Bull Content Pool Sieger Max Verstappen © Red Bull Content Pool Verstappen, Tsunoda und Team Zurück Weiter

Danach erklärte der zweifache Champion: «Manchmal achtest du da nur auf das, was vor dir passiert, und ich habe auf Oscar reagiert. Aber ich glaube nicht, dass das viel an meinem Rennen geändert hat. Denn wir waren sehr langsam unterwegs, mir fehlte einfach die Performance.»

Alonso hofft, in Singapur wieder einen Top-10-Platz erzielen zu können. Denn auf einigen der anstehenden Strecken erwartet der 32-fache GP-Sieger eine ähnlich schwache Form wie in Baku: «Ich vermute, dass wir auch in Las Vegas und Mexiko am Ende des Feldes sein werden. aber ich hoffe, dass sich in den anderen Rennen Chancen ergeben, einige Punkte zu holen.»





Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:26,408 h

02. George Russell (GB), Mercedes, +14,609 sec

03. Carlos Sainz (E), Williams, +19,199

04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +21,760

05. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +33,290

06. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +33,808

07. Lando Norris (GB), McLaren, +34,227

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +36,310

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +36,774

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +38,982

11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +67,606

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +68,262

13. Alex Albon (T), Williams, +72,870

14. Esteban Ocon (F), Haas, +77,580

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +78,707

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +80,237

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +96,392

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

Out

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Unfall



WM-Stand (nach 17 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 324 Punkte

02. Norris 299

03. Verstappen 255

04. Russell 212

05. Leclerc 165

06. Hamilton 121

07. Antonelli 78

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Stroll 32

12. Sainz 31

13. Lawson 30

14. Alonso 30

15. Ocon 28

16. Gasly 20

17. Tsunoda 20

18. Bortoleto 18

19. Bearman 16

20. Colapinto 0

21. Doohan 0





Konstrukteurspokal

01. McLaren 623 Punkte

02. Mercedes 290

03. Ferrari 286

04. Red Bull Racing 272

05. Williams 101

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 62

08. Sauber 55

09. Haas 44

10. Alpine 20