Pechvogel Charles Leclerc: Roadtrip mit Carlos Sainz

Ferrari-Star Charles Leclerc erlebte in Baku ein schwieriges Wochenende. Nach dem Crash im Qualifying bekundete er im GP Probleme mit dem Motor. Und seine Pechsträhne ging nach dem Fallen der Zielflagge weiter...

Angefangen hatte es gut, das 17. Rennwochenende der Saison in Aserbaidschan. Charles Leclerc gehörte am Trainingsfreitag in beiden Sessions zur Top-3, den Tag schloss er knapp hinter seinem Ferrari-Teamkollegen Lewis Hamilton als Zweitschnellster ab. Doch schon am Samstagmorgen lief es nicht mehr nach Plan.

Nachdem er die letzte freie Trainingsstunde auf dem bescheidenen zehnten Platz beendet hatte, schaffte er es – im Gegensatz zu Hamilton – ins Q3. Doch als es um die Top-10-Startplätze ging, produzierte der Monegasse einen Crash, bevor er eine gezeitete Runde gedreht hatte. Deshalb landete er auf dem zehnten Platz der Startaufstellung.

Dass WM-Leader Oscar Piastri kurz darauf das gleiche Schicksal ereilte, war kein Trost für den selbstkritischen Ferrari-Piloten, der schon vor dem Start des Grands Prix betonte, dass es nicht einfach werden würde. Da wusste er noch nichts über das Motor-Problem, das seinen Ingenieuren Sorgenfalten bereitete, und das ihn selbst davon abhielt, eine richtige Aufholjagd zu starten.

Am Ende kreuzte Leclerc die Ziellinie als Neunter – direkt hinter seinem Stallgefährten, der es verpasste, den angewiesenen Platztausch seines Teams noch vor dem Überqueren der Ziellinie durchzuziehen. Die Stallorder hatte die Teamführung ausgesprochen, weil Leclerc zuvor brav Platz gemacht hatte, damit der siebenfache Weltmeister, der auf deutlich frischeren Reifen unterwegs war, sein Glück bei den Vordermännern versuchen konnte.

Leclerc nahm den gescheiterten Tausch der Plätze sportlich und erklärte, dass es bei diesen Platzierungen nicht darauf ankomme. Danach wollte er nach Nizza fliegen, doch auch da hatte Leclerc kein Glück. Wegen eines Sturms wurde das Flugzeug nach Italien umgeleitet.





© Red Bull Content Pool Willkommen zum Rennen in Baku © Red Bull Content Pool Colapinto und Verstappen © Red Bull Content Pool Yuki Tsunoda © Getty Images Piastri und Hamilton © Red Bull Content Pool Lawson und Hadjar © Red Bull Content Pool Start des Rennens © Getty Images Lando Norris © Red Bull Content Pool Max Verstappen © Getty Images Charles Leclerc © Getty Images George Russell © Getty Images Carlos Sainz © Getty Images Lewis Hamilton © Getty Images Kimi Antonelli © Red Bull Content Pool Isack Hadjar © Red Bull Content Pool Yuki Tsunoda © Red Bull Content Pool Liam Lawson © Red Bull Content Pool Max Verstappen gewinnt das Rennen © Red Bull Content Pool Sieger Max Verstappen © Red Bull Content Pool Russell, Verstappen, Sainz © Red Bull Content Pool Sieger Max Verstappen © Red Bull Content Pool Verstappen, Tsunoda und Team Zurück Weiter

So kam es, dass Leclerc zusammen mit seinem früheren Teamkollegen Carlos Sainz einen Van mieten musste, um auf vier Rädern nach Hause zu kommen. Der Spanier hatte im Gegensatz zum Monegassen ein tolles Wochenende erlebt und als Dritter seinen ersten GP-Podestplatz in Williams-Blau gefeiert.

In einer kurzen Video-Botschaft offenbarte Leclerc: «Ich dachte, dass es nach diesem wirklich schwierigen Wochenende nicht hätte schlimmer kommen können. Aber...» Und Sainz verriet auf nachfrage: Wir sind mitten in Italien, denn unser Flugzeug wurde umgeleitet, weil es wegen eines Sturms nicht in Nizza landen konnte. Deshalb sind wir in Italien gelandet und wir haben uns einen Van gemietet. Und jetzt sind wir auf dem Weg nach Monaco.»

Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:26,408 h

02. George Russell (GB), Mercedes, +14,609 sec

03. Carlos Sainz (E), Williams, +19,199

04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +21,760

05. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +33,290

06. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +33,808

07. Lando Norris (GB), McLaren, +34,227

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +36,310

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +36,774

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +38,982

11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +67,606

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +68,262

13. Alex Albon (T), Williams, +72,870

14. Esteban Ocon (F), Haas, +77,580

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +78,707

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +80,237

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +96,392

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

Out

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Unfall

WM-Stand (nach 17 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 324 Punkte

02. Norris 299

03. Verstappen 255

04. Russell 212

05. Leclerc 165

06. Hamilton 121

07. Antonelli 78

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Stroll 32

12. Sainz 31

13. Lawson 30

14. Alonso 30

15. Ocon 28

16. Gasly 20

17. Tsunoda 20

18. Bortoleto 18

19. Bearman 16

20. Colapinto 0

21. Doohan 0





Konstrukteurspokal

01. McLaren 623 Punkte

02. Mercedes 290

03. Ferrari 286

04. Red Bull Racing 272

05. Williams 101

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 62

08. Sauber 55

09. Haas 44

10. Alpine 20



